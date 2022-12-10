7 аппетитных блюд, которые можно приготовить с добавлением орехов

1. Крем-суп из моркови

Морковный крем-суп. \ Фото: ripost.hu.

Нежный крем-суп из моркови с орешками. \ Фото: haber.ba.

2. Суфле из апельсинов

Апельсиновое суфле. \ Фото: google.com.ua.

Суфле из апельсинов. \ Фото: pinterest.ru.





• Варить, пока сироп не станет гуще, а сахар не растворится;





3. Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны. \ Фото: notrefamille.com.

Шампиньоны, фаршированные орехами. \ Фото: oddnaari.in.

4. Картофельный салат

Картофельный салат с беконом и орехами. \ Фото: daddy-cool.gr.

Очень вкусный картофельный салат. \ Фото: it.depositphotos.com.

5. Маффины

Маффины с орехами. \ Фото: google.com.

Ореховые маффины. \ Фото: yandex.ua.

6. Курица с кешью

Куриные ножки. \ Фото: workstorys.jp.

Румяные куриные ножки. \ Фото: zombiferma.ru.

7. Морковный торт

Морковный торт с орешками. \ Фото: pinterest.co.kr.

Морковно-ореховый торт. \ Фото: food.noteru.com.