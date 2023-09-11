Почему в древности очень боялись рыжих и считали, что они приносят несчастья

Владельцев огненной шевелюры видно издалека. Они всегда привлекают внимание. О них существует масса шуток, иногда не очень добрых. Традиционно их не любят. Эти предрассудки по поводу рыжих волос уходят своими корнями в глубокую древность. Их часто считают хитрыми и жестокими, подверженными греховным страстям... О рыжих существует огромное количество мифов и легенд. Кто-то их любит, кто-то терпеть не может, а кто-то откровенно боится. Почему же в обществе сформировалось такое заблуждение и что говорит об этом наука?
Редкое качество порождает подозрения и опасения
Рыжий цвет волос - очень редкий.
Как не назови рыжего: морковка, клубничный блондин или огненноволосый — они всегда в центре внимания. С древних времён обладателей рыжей шевелюры считали безнравственными, обвиняли в колдовстве и вообще во всех смертных грехах. Огромное количество дезинформации породило массу мифов, культурных обычаев и предрассудков, связанных с рыжими. Многие из них живы по сей день, несмотря на наш такой «просвещённый» век.
С рыжими связано множество предрассудков.
Современные учёные утверждают, что подобные предрассудки не в последнюю очередь порождены подозрениями ко всему необычному, редкому и исключительному. Рыжеволосые люди составляют всего 2% населения мира. Именно эта редкость веками подогревала человеческое любопытство. Непохожесть на других со временем тесно стали связывать с различными негативными чертами, такими как импульсивность, плохой темперамент и распущенность. Даже в природе красный цвет имеет символическое значение, как предупреждение о потенциальной угрозе или как способ привлечь партнёров во время репродуктивной готовности.
Связь между рыжеволосыми людьми и насилием прослеживается со времён Древней Греции и великого Рима. Представители таких народов, как скифы и фракийцы, известные наличием значительного количества рыжеволосых, изображались агрессивными варварами. Эти стереотипы подпитывали их последующее порабощение. В средиземноморских регионах такой цвет волос был крайней редкостью.
Рыжеволосые отважные воины ассоциировались благодаря Риму с варварами.
Почему все ведьмы рыжие
Художественное изображение рыжеволосого Иуды Искариота, охваченного чувством вины после предательства Иисуса и носящего диадему из 30 серебренников, Эдвард Окунь, 1901 год.
В средние века рыжие волосы зачастую прямо ассоциировались с аморальными поступками. Ко времени возникновения испанской инквизиции рыжие волосы даже использовались для идентификации евреев. Это помогает объяснить, почему предположительно вероломные персонажи, такие как Мария Магдалина и Иуда Искариот, которые в христианской традиции идентифицируются как евреи, были изображены с рыжими волосами в некоторых произведениях искусства той эпохи. Согласно некоторым источникам, рыжие волосы использовались в качестве оправдания для преследования предполагаемых ведьм во время европейской охоты на ведьм 16-го и 17-го веков.
Если рыжая - значит ведьма!
Не только негативом славятся обладатели рыжих локонов. По большей части в плохой репутации рыжих виновата Римская империя. Уж слишком рыжие кельты им насолили. Зато на территориях галлов Франции, Бельгии и Северной Италии рыжий цвет волос испокон веков считают признаком бесстрашия и боевого духа. Искусные и отважные воины, потомки которых сегодня, например, в Шотландии и Ирландии пользуются особым уважением. Признаком же наследника отважных кельтов как раз и является огненный цвет волос.
Мария Магдалина также традиционно часто изображалась рыжей.
Сегодня рыжие объединяются в сообщества, чтобы защитить свои права. Их называют «единорогами человеческого мира». Учёные-генетики утверждают, что эти люди — результат генетической мутации, который возник в степях Центральной Азии, когда люди адаптировались к слабому солнечному свету. В процессе появилась бледная кожа и светлые рыжие волосы. Эта мутация позволила им поглощать дополнительный ультрафиолетовый свет, необходимый для более эффективного синтеза витамина D. Переносимые как рецессивные гены, рыжие волосы могут появляться у людей во всём мире из-за дремлющих признаков, передаваемых из поколения в поколение.
Рыжие - это «единороги человеческого мира».
Предубеждения против рыжих и устойчивые стереотипы сохраняются и сегодня, коренясь в остатках этих исторических суеверий. Но сегодня они могут дать отпор! Например, проводятся такие мероприятия, как Всемирный день рыжих, отмечаемый 26 мая, или голландский фестиваль Redhead Days, на который каждый год собираются рыжие со всего мира, делясь информацией о том, как сделать этот мир для всех лучше.
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