Почему в древности очень боялись рыжих и считали, что они приносят несчастья

Редкое качество порождает подозрения и опасения

Рыжий цвет волос - очень редкий.

С рыжими связано множество предрассудков.

Рыжеволосые отважные воины ассоциировались благодаря Риму с варварами .

Почему все ведьмы рыжие

Художественное изображение рыжеволосого Иуды Искариота, охваченного чувством вины после предательства Иисуса и носящего диадему из 30 серебренников, Эдвард Окунь, 1901 год.

Если рыжая - значит ведьма!

Мария Магдалина также традиционно часто изображалась рыжей.

Рыжие - это «единороги человеческого мира».