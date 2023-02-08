10 фактов об овсянке, убедивших нас завтракать ей как можно чаще

1. Овсянка обладает антистрессовым эффектом, поэтому ее рекомендуют всем, кто без причин впадает в хандру, подолгу не может уснуть и нервничает из-за всяких пустяков. Секрет «успокоительной» каши — в витаминах группы В, которые содержатся в овсянке в большом количестве.
2. Овсянка особенно полезна жителям больших городов с неблагоприятной экологией, ведь она способна выводить из организма токсины и соли тяжелых металлов, улучшает работу мозга и придает бодрости.
3. Регулярное употребление овсянки может сделать вас не только спокойнее, но и умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания).
4. Овсянка — великолепный антиоксидант, необходимый для сохранения молодости и красоты.
5. А вот один из рецептов приготовления овсянки тибетскими монахами. Две столовые ложки овсянки замочить на ночь в небольшом количестве воды. Добавить одну столовую ложку тыквенных семечек, банан и кедровые орешки по вкусу, все перемешать.
6. Гиппократ, отмечая питательную ценность овса, советовал заваривать чай из овса.
7. На Руси издавна ценили овес, правда, к его употреблению подходили без гастрономических изысков: овсяное зерно не мололи, а толкли. Из толокна делали хлеб и кашу, замешивали с квасом и ели вприхлебку.
8. Наибольшую популярность овес как чудодейственный эликсир долголетия получил благодаря знаменитому французскому врачу Жану де С. Катерин, прожившему 120 лет. Он употреблял настойку из овсянки как лечебное средство 3 раза в год курсами по 2 недели, выпивая два стакана натощак, два стакана за два часа до обеда и два стакана через три часа после обеда, — и прожил 120 лет.
9. В Великобритании ежегодно проходит чемпионат овсянки. Повара-островитяне собираются в Каррбридже и удивляют судей своим мастерством. Оцениваются внешний вид блюда, его вкуси способ приготовления. Победителю вручается награда — золотая мешалка. Нередко победу одерживают шотландцы.
10. Тони Стоатс, основатель компании Stoats, — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Его отметили как автора самой большой в мире кастрюли каши.
И в качестве бонуса — шикарный рецепт!
Овсянка по шотландскому рецепту
Известно, что шотландская овсянка имеет сотни рецептов, но неизменно в ней то, что внешний вид блюда далёк от непритязательного «жижи». Чтобы приготовить овсянку по-шотладски на одного человека, вам потребуется:
- 200 мл воды,
- 45 г овсяной крупы (примерно одна горсть),
- чайная ложка соли.
Для овсянки нужно использовать очищенную воду и овёс высшего сорта!
Приготовление
Вскипятите воду и ровной тонкой струей всыпьте овсяную крупу, быстро помешивая по часовой стрелке — на счастье! После того, как ваша каша закипит, накройте её крышкой и снимите с огня. Дайте каше 20 минут, и не солите её сразу, чтобы она не стала твердой и не перестала набухать. Только через 10 минут после снятия с огня можете добавить соль в блюдо.
Готовую овсянку разложите по тарелкам, а в отдельную миску налейте холодное молоко или сливки: разница температур определённо улучшит вкус. Приятного аппетита!
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