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10 фактов об овсянке, убедивших нас завтракать ей как можно чаще

10 фактов об овсянке, убедивших нас завтракать ей как можно чаще

 

1. Овсянка обладает антистрессовым эффектом, поэтому ее рекомендуют всем, кто без причин впадает в хандру, подолгу не может уснуть и нервничает из-за всяких пустяков. Секрет «успокоительной» каши — в витаминах группы В, которые содержатся в овсянке в большом количестве.

2. Овсянка особенно полезна жителям больших городов с неблагоприятной экологией, ведь она способна выводить из организма токсины и соли тяжелых металлов, улучшает работу мозга и придает бодрости.

3. Регулярное употребление овсянки может сделать вас не только спокойнее, но и умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания).

4. Овсянка — великолепный антиоксидант, необходимый для сохранения молодости и красоты.

5. А вот один из рецептов приготовления овсянки тибетскими монахами. Две столовые ложки овсянки замочить на ночь в небольшом количестве воды. Добавить одну столовую ложку тыквенных семечек, банан и кедровые орешки по вкусу, все перемешать.

6. Гиппократ, отмечая питательную ценность овса, советовал заваривать чай из овса.

7. На Руси издавна ценили овес, правда, к его употреблению подходили без гастрономических изысков: овсяное зерно не мололи, а толкли. Из толокна делали хлеб и кашу, замешивали с квасом и ели вприхлебку.

8. Наибольшую популярность овес как чудодейственный эликсир долголетия получил благодаря знаменитому французскому врачу Жану де С. Катерин, прожившему 120 лет. Он употреблял настойку из овсянки как лечебное средство 3 раза в год курсами по 2 недели, выпивая два стакана натощак, два стакана за два часа до обеда и два стакана через три часа после обеда, — и прожил 120 лет.

9. В Великобритании ежегодно проходит чемпионат овсянки. Повара-островитяне собираются в Каррбридже и удивляют судей своим мастерством. Оцениваются внешний вид блюда, его вкуси способ приготовления. Победителю вручается награда — золотая мешалка. Нередко победу одерживают шотландцы.

10. Тони Стоатс, основатель компании Stoats, — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Его отметили как автора самой большой в мире кастрюли каши.

И в качестве бонуса — шикарный рецепт!

Овсянка по шотландскому рецепту


Известно, что шотландская овсянка имеет сотни рецептов, но неизменно в ней то, что внешний вид блюда далёк от непритязательного «жижи». Чтобы приготовить овсянку по-шотладски на одного человека, вам потребуется:

  • 200 мл воды,

  • 45 г овсяной крупы (примерно одна горсть),

  • чайная ложка соли.


Для овсянки нужно использовать очищенную воду и овёс высшего сорта!

Приготовление

Вскипятите воду и ровной тонкой струей всыпьте овсяную крупу, быстро помешивая по часовой стрелке — на счастье! После того, как ваша каша закипит, накройте её крышкой и снимите с огня. Дайте каше 20 минут, и не солите её сразу, чтобы она не стала твердой и не перестала набухать. Только через 10 минут после снятия с огня можете добавить соль в блюдо.

Готовую овсянку разложите по тарелкам, а в отдельную миску налейте холодное молоко или сливки: разница температур определённо улучшит вкус. Приятного аппетита!

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10 фактов об овсянке, убедивших нас завтракать ей как можно чаще

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10 фактов об овсянке, убедивших нас завтракать ей как можно чащеПодписаться на мой Instagram
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