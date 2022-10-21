Из-за чего в XII веке устроил резню Ричард «Львиное Сердце»

Ранние годы

Слева направо: Замок Жоффруа де Ранкона Тельбур, здесь укрылся Ричард после того, как Генрих II захватил замок Сент и взял в плен 60 рыцарей и 400 оруженосцев. \ Памятник Ричарду I во дворе Вестминстерского дворца.

Руины Шато-Гайара. Даже «кровавый дождь», прошедший над строящимся замком и считавшийся дурным предзнаменованием, не заставил Ричарда остановить постройку этой дорогостоящей крепости.

Завоевание островов

Ричард I и магистр ордена иоаннитов, гравюра Эдмунда Эванса из иллюстрированных «Хроник Англии» Джеймса Дойла, 1864 год. \ Фото: dmax.com.tr.

Ричард Львиное Сердце на пути в Иерусалим, Джеймс Уильям Гласс, около 1850 год. \ Фото: i.pinimg.com.

Избиение пленных мусульман Ричардом Львиное Сердце, миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер», 1474 год. \ Фото: monestirs.cat.

Филипп Август и Ричард Львиное Сердце получают ключи от Акры, 1191 год, миниатюра XIV в. из «Больших французских хроник», Париж, Национальная Библиотека Франции.

Крестовый поход

Ричард Львиное Сердце отправляется в крестовый поход, фреска, Глин Уоррен Филпот, 1927 год.

Ричард I в Палестине, художник Филипп Якоб Лютербург, начало XIX века. \ Фото: i.pinimg.com.

Гравюра Саладин, Гюстав Доре, XIX век. \ Фото: thoughtco.com.

Арест и заключение Ричарда I близ Вены, миниатюра французской рукописи, 1470—1480 годы. \ Фото: google.com.

Развалины замка Дюрнштайн, места заключения Ричарда. \ Фото: cf.ppt-online.org.

Слева направо: Король Ричард в заключении (слева) и гибель Ричарда у Шалюса (справа). \ Ричард I Львиное Сердце.

Наследие

Могила Ричарда I в аббатстве Фонтевро. \ Фото: medieval.eu.

Изображение Ричарда Львиное Сердце в аббатстве Фонтевро. \ Фото: blogspot.com.