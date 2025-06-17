5 мифов и заблуждений о пулях, которые продолжают бытовать в обществе

Стрелковое оружие — не очень распространённая тема среди обывателей, у которых нет подобного хобби. По этой причине вокруг стрелкового оружия возникло очень много мифов и легенд, и чем дальше, тем больше их становится. В частности, очень много заблуждений сосредоточено вокруг пуль, которым часто приписывают самые невероятные качества.
1. Пули делают из свинца
Свинцовые малокалиберные пули./ Фото: tvoy-arsenal.ru
На самом деле, это не совсем так. Свинец используется для изготовления пуль вот уже несколько столетий из-за своих качеств: он мягкий, дешёвый и его легко обрабатывать. Тем не менее целиком из свинца делаются только малокалиберные пули. Использование малокалиберного оружия имеет определённую специфику: чаще всего это охотничьи винтовки, спортивное и тренировочное оружие, а также пистолеты для самообороны. Патроны для них относительно маломощные, поэтому пуля не может набрать слишком уж большую скорость, когда покидает ствол. Свинец — мягкий металл, он может выдержать скорость около 400 м/с, а с большей начальной скоростью он деформируется и «размазывается» по стволу.
Пистолетная пуля со свинцовым сердечником/ Фото: fishki.net
Чтобы такого не происходило, для более мощных патронов пули изготавливают с оболочкой из более твёрдого металла, чаще всего из латуни и её разновидности — томпака. Внутри же находится тот же самый свинец. Именно так делаются самые простые современные пули, за исключением малокалиберных. Кстати, из стали оболочку не делают, она слишком твёрдая и быстро приводит ствол в негодность. Если уж и используют сталь, то только в составе биметалла.
2. От бронебойных пуль ничто не спасает
Бронебойный патрон 7,62х54R./ Фото: livejournal.com
Впервые бронебойные пули стали использовать задолго до бронежилетов, ещё в начале XX века. Их применяли для поражения артиллеристов, которые прятались за стальными щитами. Современные же не сильно отличаются от своих прародителей, да и цель у них та же — пробить бронежилет, укрытие или корпус бронетехники и поразить противника. Как и прочие боеприпасы, пули имеют жёсткие ограничения, такие как толщина бронирования и дальность до цели. Если толщина защиты или расстояние окажутся чуть больше, или же угол стрельбы будет неподходящим, то и цель не пострадает. По крайней мере, сильно.
Бронебойные пули./ Фото: guns.ru
Секрет бронебойных пуль — это наличие сердечника. Обычные даже при наличии оболочки слишком мягкие и не могут пробить бронепластину. Максимум, на что они способны, так это оставить вмятину и разлететься на множество осколков. Решает всё именно сердечник, его изготавливают из стали или вольфрама, а сама пуля служит для утяжеления и придания скорости. Как только она достигает цели, оболочка и свинцовое наполнение разрушаются, а сам сердечник продолжает движение и за счёт повышенной твёрдости пробивает защиту, будь то стальной лист, кевлар или керамика.
3. Запрещённые пули никто не использует
Отработанные экспансивные пули./ Фото: cool-readers.ru
Во-первых, используют, а во-вторых, термин «запрещённые» очень уж размытый. Здесь речь идёт о так называемых экспансивных пулях, которые способны наносить страшные повреждения независимо от того, в какую часть тела попадают. Их секрет кроется в конструкции: носовая часть у таких пуль полая и в некоторых случаях даже разделена на сегменты, к тому же она оболочечная. После попадания в цель носовая часть деформируется и разворачивается, как цветочный бутон, в десятки раз увеличивая площадь раны. После того как англичане попытались поставить её на вооружение собственных войск и последующих протестов, использование экспансивных пуль военными было запрещено соответствующей международной конвенцией. Тем не менее о гражданском использовании речи не шло, поэтому экспансивными пулями успешно снаряжается полицейское и гражданское оружие (в странах, где оно разрешено), используемое для самообороны.
Малоимпульсные 5,56 NATO./ Фото: osgnetworks.tv
Впрочем, остальные современные малоимпульсные патроны ничуть не лучше экспансивных. Речь идёт о натовском калибре 5,56 и российском 5,45. В своё время их стали использовать по нескольким причинам, в частности, они давали большую отдачу, а также имели слишком маленький останавливающий эффект. То есть при попадании они оставляли просто сквозную рану, потому как были тяжёлыми. В свою очередь, пуля от современного малоимпульсного патрона легче, но имеет большую скорость за счёт более современного бездымного пороха. Проблема же в том, что из-за слишком маленькой массы она не может пролететь насквозь и останавливается, а вся её высвободившаяся кинетическая энергия создаёт огромную шоковую волну и очень серьёзные ранения. По большому счёту, малоимпульсные патроны тоже надо было бы запретить наряду с экспансивными, но тогда воевать будет нечем.
4. Пули со смещённым центром тяжести – старая и страшная сказка
Патроны калибра 5,56 НАТО./ Фото: wikimedia.org
Специально пули со смещённым центром тяжести никто не делал, они получились случайно, да и большинство людей воспринимают их неправильно. Чаще всего думают, что у них центр тяжести смещён в сторону, из-за чего они и начинают выписывать сложную траекторию после попадания в цель. На самом же деле это не так. Хоть они известны ещё с начала XX века, массовые слухи о них возникли с появлением малоимпульсных патронов калибра 5,56 миллиметров к винтовкам M16 в начале 1960-х годов.
Патроны калибра 5,45 Россия./ Фото: magiya-vokrug.ru
Пуля нового боеприпаса оказалась слишком уж лёгкой и требовала дополнительной стабилизации в полёте. Поэтому её центр тяжести сместили вдоль оси немного назад, тем самым не давая ей переворачиваться. Вместе с тем, как только она попадала в цель, стабильность тут же исчезала, а расположенный ближе к концу центр тяжести заставлял вращаться. Из-за этого траектория пули становилась нестабильной, и та наносила серьёзные ранения. Подобный эффект был фактически получен случайным образом, а обнаружили его уже на поле боя. Аналогичные российские, кстати говоря, делали по такому же принципу, поэтому и действие у них было то же. Так что это не сказка, а история, хоть и по-прежнему довольно страшная.
5. Все пули одинаковые
Массовое производство./ Фото: swissinfo.ch
Это не совсем так. Проще всего производство патронов сравнить с массовым выпуском чего-нибудь на далёком китайском заводе: получается дёшево и сердито. Пусть и по качеству не очень хорошо получается, но свои цели подобные боеприпасы вполне выполняют, поэтому военных всё устраивает. Это так называемые валовые патроны, которые производят для армейских и прочих нужд. Их нет нужды как-то улучшать или совершенствовать, для тренировочных стрельб и для использования в боевых действиях они подходят, но для высокоточной стрельбы не годятся.
.338 Lapua Magnum./ Фото: sayga12.ru
Современная пуля имеет сложную многослойную конструкцию, где малейший дефект обязательно сказывается на точности, а небольшое смещение вызывает критичное увеличение разброса. Патроны для высокоточной стрельбы изготавливают на столь же точном оборудовании совсем в других количествах, да и стоят они гораздо дороже. Для патрона делается тщательно выверенная навеска пороха, а пуля имеет другую конструкцию. К примеру, у советского (российского) патрона 7Н1 стальной сердечник сместили в носовую часть и установили его с большей точностью, добившись таким образом уменьшения разброса.
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