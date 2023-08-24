Как канадские женщины соревновались в родах из-за циничного адвоката-одиночки

Канадский миллионер Чарльз Миллар всю жизнь твердил, что у каждого есть своя цена. Прожив убежденным холостяком, он не оставил после себя ни одного прямого потомка. Умер от сердечного приступа, пережив всех родственников. Но чего ему было не занимать, так это специфического чувства юмора. Миллар даже после своих похорон заставил окружающих пожимать плечами, составив весьма оригинальное завещание. Завоевав посмертную славу циничного шутника, он столкнул лбами множество неприятелей и умудрился вызвать в стране бэби-бум. За право считаться самой производительной роженицей 10 лет сражались множество канадских женщин.
Одинокая жизнь остроумного Миллара
Миллар шел к своему богатству трудным путем. /Фото:avatars.dzeninfra.ru
Чарльз Вэнс Миллар рос в канадской семье потомственных фермеров. До того, как стать миллионером, он познал все «прелести» нищей жизни. Выучился на адвоката, зарабатывая первое время лишь 12 долларов в месяц. Перебравшись за новыми перспективами в город, он считал каждую копейку. Видя крайне бедное положение юноши, владелец отеля даже позволял ему жить бесплатно. Там Чарльз и получил свою первую подработку, получив разрешение оказывать постояльцам юридические услуги. Терпение и настойчивость развернули профессиональные дела в гору, и за несколько лет он превратился во владельца успешной адвокатской конторы. Каждый свободный доллар Миллар инвестировал в недвижимость, транспорт и пивоварение, медленно, но верно приумножая капиталы. Даже имея в распоряжении деньги, он не нанимал плотников и сантехников, а все исправлял своими руками.
Знакомые рассказывали, что лишь однажды в юности у Чарльза была возлюбленная из богатой семьи. Но близкие девушки не мечтали о ее будущем с сыном фермера и всячески препятствовали их союзу. Разочарованный юрист больше не вступал в близкие отношения, зарекомендовав себя убежденным холостяком. Миллар славился в кругу знакомых остроумием и колкими шутками. Одним из его любимых развлечений стал необычный розыгрыш: Чарльз оставлял посреди улицы купюры, наблюдая за реакциями прохожих, которые разными способами пытались незаметно распихать деньги по карманам.
Странное завещание
Миссис Дарриго за время конкурса родила 8 детей, до победы ей не хватило 1 ребёнка. /Фото: img.9unknownfacts.com
Но знаменитым юморной юрист стал после смерти. После обнародования странного завещания, уже покойный Миллар прославился на годы вперед. Чарльз, судя по всему, преследовал цель доказать, что купить в этом мире можно даже то, что, по мнению большинства, не продается. Не имея детей и близких родственников, он решил распорядиться нажитым по своему остроумному усмотрению. Какую-то часть денег он завещал сотрудникам собственной компании, оставив дальних близких с носом.
Завещание Чарльза Миллара. /Фото: i.pinimg.com
Акции жокейского клуба Миллар разделил между людьми, которые яро стремились закрыть лошадиные бега и ратовали за ликвидацию любых тотализаторов. Таким образом они были вынуждены стать членами клуба, чтобы избавиться от ценных бумаг. По единственной акции еще одного клуба мужчина отписал практикующим священникам. Правда, общество являлось полным банкротом, и цена «наследства» каждого составила пол цента. Еще по одной акции пивзавода O'Keefe Чарльз завещал каждому священникам-протестантам. Шутка заключалась в том, что тот завод принадлежал их врагам католикам, что в итоге вылилось в конфликтные религиозные разборки. Со своим богатым домом на Ямайке Миллар поступил еще изощреннее: он передал его во владение трем приятелям, ненавидящим друг друга. И лишил их права продажи. Сбыть имение можно было только после смерти всех троих, а вырученные деньги должны были передаться местным беднякам.
Бэбибум и судебные тяжбы
«Гонка аистов» длилась 10 лет.
Но наибольший резонанс получил пункт завещания, предполагавший передачу состояния Чарльза самой плодовитой женщине города. Весомые накопления должны были отойти через 10 лет родившей за этот период максимальное количество детей. Так и началась «гонка аистов».
Газеты Торонто до 1936 года публиковали рейтинги и таблицы, описывая истории всех женщин, вступивших в схватку. В период Великой депрессии каждая пыталась вырваться из нищеты и получить заветные полмиллиона. При этом дальние родственники покойного возмущались его решением, таскаясь по судам в попытках оспорить завещание.
Исполнители посмертной воли Миллара весьма измучились, отстаивая его пожелания. Уходя от аргументации общества о поощрении Милларом аморального поведения, суд обозначил условия для тех, кто получал право на победу. Отныне учитывались только законнорожденные дети и только зарегистрированные в Торонто. Одна из участниц шоу, Лилиан Кенни, из-за неблагоприятных условий жизни потеряла новорожденного, которому пришлось жить с крысами в нищей постройке. Но в итоге оказалась в первой пятерке претенденток.
Газеты подогревали интерес к соревнованиям, беря у женщин регулярные интервью. Соперницы постоянно вступали в конфликты, обвиняя друг друга в нечестном поведении. Кто-то регистрировал на себя чужих детей, другие и вовсе опускались до кулачных боев с другими участницами. Накаляло ситуацию о рождение мертвых детей, что горе-матери пытались скрывать. Тогда суд внес поправки в условия и обнадежил утешительным призом женщин, чьи дети умирали.
«Гонка аистов» завершилась на Хэллоуин 1936-го – ровно в минуту смерти Чарльза Миллара 10 лет назад. За определение победительниц отвечал судья Миддлтон.
Круглую сумму разделили между 4-мя лидерами бэби-бума. У каждой за этот период родились по 9 детей. Их семьи получили по 125 тысяч долларов. Ещё две участницы удостоились компенсации в 12500.
Остальные, нарожавшие по 6-8 детей, не получили ни цента. Победительницы истратили деньги разумно, приобретя большие дома для многочисленного потомства.
Обсуждая итоги этой нервотрепки, знакомые Миллара понимали, что таким ходом он в итоге показал, на что способны люди ради денег. Ведь на деле Миллар всегда выступал за ограничение рождаемости, считая, что большое число детей в семье лишь плодит нищету. И большинству семьям-участницам своего жестокого эксперимента он это доказал даже после смерти.
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