Практическая инструкция: Как сделать дубликат своего ключа буквально за несколько минут

Делаем дубликат ключа быстро.

Нам понадобится

Нужна будет зажигалка, жесть, скотч и кое-какая мелочь.

Делаем дубликат своими руками

Суть в переносе отпечатка ключа на кусок жести.

Также нужно будет вырезать ключ.

Смотрим, как все делается на видео