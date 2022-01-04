Практическая инструкция: Как сделать дубликат своего ключа буквально за несколько минут

Делаем дубликат ключа быстро.
Каждый, у кого есть ключи, хотя бы раз оказывался в такой неприятной ситуации, когда очень нужен дубликат ключей, а вот сделать его совсем негде. На самом деле, справиться можно и своими силами, достаточно иметь под рукой нужный ключ и кое-какие подручные материалы. Вся процедура займет считанные минуты.
Нам понадобится
Нужна будет зажигалка, жесть, скотч и кое-какая мелочь.
Для начала нужно раздобыть зажигалку, ножницы, узкий скотч, плоскогубцы и кусочек жести. Подойдет жесть от консервной банки или банки от краски. Также нужен ключ, который будем дублировать.
Делаем дубликат своими руками
Суть в переносе отпечатка ключа на кусок жести.
Берем ключ и коптим его с обеих сторон. Теперь даем ему остыть и после этого заворачиваем в кусочек узкого скотча так, чтобы снять ровный отпечаток. После этого переносим отпечаток на кусочек жести. Следует приклеить к ней наш скотч. Остается самая кропотливая часть работы – вырезать каждый зубчик ключа.
Также нужно будет вырезать ключ.
Смотрим, как все делается на видео
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