С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...

Практическая инструкция: Как сделать дубликат своего ключа буквально за несколько минут


Делаем дубликат ключа быстро.

Делаем дубликат ключа быстро.

Каждый, у кого есть ключи, хотя бы раз оказывался в такой неприятной ситуации, когда очень нужен дубликат ключей, а вот сделать его совсем негде. На самом деле, справиться можно и своими силами, достаточно иметь под рукой нужный ключ и кое-какие подручные материалы. Вся процедура займет считанные минуты.

Нам понадобится


Нужна будет зажигалка, жесть, скотч и кое-какая мелочь.

Нужна будет зажигалка, жесть, скотч и кое-какая мелочь.

 

Для начала нужно раздобыть зажигалку, ножницы, узкий скотч, плоскогубцы и кусочек жести. Подойдет жесть от консервной банки или банки от краски. Также нужен ключ, который будем дублировать.

Делаем дубликат своими руками


Суть в переносе отпечатка ключа на кусок жести.

Суть в переносе отпечатка ключа на кусок жести.

 

Берем ключ и коптим его с обеих сторон. Теперь даем ему остыть и после этого заворачиваем в кусочек узкого скотча так, чтобы снять ровный отпечаток. После этого переносим отпечаток на кусочек жести. Следует приклеить к ней наш скотч. Остается самая кропотливая часть работы – вырезать каждый зубчик ключа.
Также нужно будет вырезать ключ.

Также нужно будет вырезать ключ.

 

Смотрим, как все делается на видео


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Практическая инструкция: Как сделать дубликат своего ключа буквально за несколько минут

И не забудьте:
Практическая инструкция: Как сделать дубликат своего ключа буквально за несколько минутПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх