5 простых ежедневных привычек, которые сделают тебя красивее всего за месяц

Учитывая безумный ритм жизни современной девушки, времени на себя остается совсем немного — о какой полноценной тренировке может идти речь, если ты отработала 10-часовой рабочий день? Тем не менее, существуют способы, благодаря которым ты начнешь хорошеть не по дням, а по часам, прикладывая для этого минимум усилий. Итак, возьми на заметку эти элементарные привычки и радуйся отражению в собственном зеркале!
Привычка №1: Начинай свое утро со стакана теплой воды с лимонным соком и медом
Этот нехитрый коктейль запускает и пробуждает организм, положительно влияя на метаболизм и пищеварительные процессы. Как результат, на твоем лице появляется меньше высыпаний и воспалений, а живот выглядит более плоским.
Привычка №2: Уделяй зарядке по 15 минут каждое утро или вечер
Недавно Кейт Хадсон призналась, что считает приседания самым простым и эффективным способом держать себя в форме, а мы писали о том, что упражнение «планка», если делать его регулярно, способно привести в тонус едва ли не все группы мышц. Вывод? Выпив свой утренний стакан воды, чай/кофе, не поленись сделать 20 выпадов и 20 поднятий ног лежа, постоять в планке минуту и завершить эту нехитрую зарядку растяжкой. Казалось бы: ничего особенного, но это дает результат буквально через месяц!
Привычка №3: Пей воду
Жажда — не единственный «симптом» обезвоживания, наше лицо и тело, как правило, подают сигналы о том, что ты пьешь слишком мало воды. Это может быть головная боль, шелушение и стянутость кожи, ломкость волос и…целлюлит — да, да, именно он. В среднем, взрослой женщине советуют выпивать около 2 — 2,5 литров чистой воды в день, и мы с этим полностью согласны. Спустя месяц правильного питьевого режима у тебя не только улучшится цвет лица и тонус кожи, но и…начнут таять лишние килограммы (мы часто путаем чувство жажды с чувством голода и, как следствие, переедаем).
Привычка №4: Начни замечать в себе больше хорошего и меньше плохого
Неуверенность — главный бич девушек любого возраста, комплекции и цвета кожи. Как правило, мы всегда корим себя за недостатки и в упор не замечаем того, как щедро нас одарила природа. Возможно, ты видишь в зеркале только свой «орлиный» нос, жалуясь на него и мечтая о пластике, но не придаешь значения комплиментам относительно густых, сияющих волос, похвастаться которыми может не каждая. Брось себе вызов и начни каждый день находить в себе хотя бы одну привлекательную черту — если надо, записывай их в блокнот. Со временем, любить и хвалить себя войдет в привычку, благодаря чему восприятие тебя окружающими изменится кардинальным образом.
Привычка №5: В любой непонятной ситуации ложись спать
Качество сна, впрочем, как и его отсутствие, отражается на твоей внешности больше, чем ты могла себе представить. Постарайся наладить режим сна и помни про «золотое время», когда организм восстанавливается максимально эффективно — с 22 до 24 часов. Если приучишь себя засыпать в 23-00, через месяц мешки и синяки под глазами исчезнут, а твое лицо в целом будет выглядеть намного свежее и моложе.
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