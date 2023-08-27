Почему беспроводные наушники уступают в надёжности и функциональности проводным

Первые дистанционно работающие наушники Bluetake i-Phono 2005 года / Фото: www.ixbt.com

Чтобы не рисковать, пилоты чаще всего используют проводные наушники / Фото: ysia.ru

Беспроводные наушники выглядят стильно и удобно, не взирая на недостатки / Фото: stereo.ru

Хорошие небольшие беспроводные наушники трудно найти и легко потерять / Фото: krckorabl.ru

Наушники для спорта, как правило, проводные / Фото: mcgrp.ru