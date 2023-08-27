Почему беспроводные наушники уступают в надёжности и функциональности проводным

Беспроводные наушники / Фото: www.enkelteknik.se
Казалось бы, когда в обиход массово вошли дистанционные приборы, позволяющие готовить, пока в наушниках включены музыка или подкасты - все должны быстро перейти на наушники нового поколения. Тем не менее, даже новые модели не всегда выпускают с функцией дистанционной подачи звука. Это делается не из-за ностальгии по ушедшим временам, а скорее потому, что беспроводные системы не могут заручиться теми характеристиками выносливости, которые демонстрируют проводные. Даже запутавшиеся провода могут показаться ерундой на фоне этих нюансов.
Наушники, поддерживающие сигнал с помощью системы «Блютуз», давно вошли в моду. На улице и в кафе можно увидеть людей с ними - любой конфигурации, без мешающихся проводов и лишних кнопок. Последнее как раз создаёт неудобство: с одной стороны, не получится нажать кнопку случайно, если аксессуар окажется в кармане. С другой, владелец гарнитуры попадает прямо таки в издевательское положение в случае, если начнутся непредвиденные помехи или звук станет преломляться без веской причины.
Сигналы, проходящие по воздуху, искажаются - этот факт сразу должны принять как должное все меломаны, ценящие, главным образом, качество звука. Особенно ощутимо сказывается на воспроизведении низких частот и басов беспроводные наушники среднего качества, и, соответственно, средней ценовой категории. Хозяевам таких устройств сразу же стоит готовиться слезать с эмбиента и прогрессива на классический джаз. И, конечно, низкокачественные устройства будут воспроизводить музыку довольно тихо и даже несколько приглушённо, к чему тоже стоит быть готовым.
Первые дистанционно работающие наушники Bluetake i-Phono 2005 года / Фото: www.ixbt.com
Если вы подключите некачественные беспроводные наушники к ноутбуку и уйдёте в них, скажем, готовить на кухню, то это может ввести в заблуждение сразу несколько систем. Нередки случаи зависания звука внутри компьютера и появление колебаний в системе подачи звука.
Происходит это из-за несовместимости телефонных наушников с персональным домашним компьютером, связанных с гаджетом при помощи «Блютуза». Конечно, во многих ноутбуках есть функция передачи данных, в том числе звуковых сигналов, а в некоторых моделях телефонов её как раз уже нет, но это лишь яркие исключения из подавляющего большинства случаев. К слову, первые беспроводные наушники 2005 года выпуска обладали вполне выносливыми характеристиками, оправдывая соответствующие вложения.
Первые дистанционно работающие наушники без проводов появились в 2005 году. Сегодня децибелы без преград передаются на расстояние до 10 метров. Благодаря чему это происходит?
Чтобы не рисковать, пилоты чаще всего используют проводные наушники / Фото: ysia.ru
Система «Блютуз» преобразует аналоговый сигнал в цифровой, который представляется целиком адаптированным для прослушивания и восприятия ушами. В сущности, это радиоволны, которые доставляют информацию от источника к двухстороннему каналу связи. Из крошечного приёмника, располагающегося в наушниках и принимающего радиоволны со звуком, сигналы попадают в уши в процессе воспроизведения. Только вообразите: внутри маленького устройства находится ещё более крошечный радиоприёмник, который постоянно ловит нужные частоты, словно бы это два разных континента на заре изобретения радиоволн.
Дистанционное проигрывание музыки и обеспечение соединения с абонентом возможно также с помощью инфракрасной связи. Минусом в данном случае является беспрекословно требуемая близость в ближайшем радиусе от источника сигнала. Такой тип передачи сигнала никак не нарушается воздействием чужеродных электромагнитных волн.
Беспроводные наушники подойдут для долгой дороги лишь при условии, что вам быстро надоедает музыка, и вы - ценитель дрожащих стёкол и колёс. В противном случае, всем меломанам приходиться запастись терпением и батарейками. К тому же, даже не во всех современных автобусах есть розетки, через которые можно снадбить наушники энергией через портативную зарядку.
Беспроводные наушники выглядят стильно и удобно, не взирая на недостатки / Фото: stereo.ru
Аккумулятор для особенной гарнитуры также быстрее изживает свой век. Уже спустя несколько лет на компенсацию заряда будет уходить неимоверное количество времени. Если бокс для пополнения энергии выйдет из строя, будет проблематично найти ему замену, поскольку такие экземпляры не продаются отдельно. Всё усложняет множество вариаций единиц зарядной аппаратуры для наушников.
Прослушивание музыки через наушники с функцией «Блютуз» может сопровождаться едва заметными помехами. Напор колебаний сигнала может расти в некачественной аппаратуре из-за резких перемещений в пространстве. Тем не менее, белый шум может вызывать у перфекционистов дискомфорт. Некоторые, напротив, ценят лёгкое едва уловимое дребезжание радиоволн в наушниках: у них появляется возможность отследить сам процесс преобразования и разделения сигнала. Тем более, помехи могут возникать даже при отключенной музыке и без звуковых сигналов вообще. Поломкой такое поведение аппаратуры назвать нельзя, ведь даже в проводных наушников при подключении от «Блютуза» могут проявляться помехи.
Хорошие небольшие беспроводные наушники трудно найти и легко потерять / Фото: krckorabl.ru
Значительная часть новомодных портативных устройств для прослушивания музыки крошечные по размеру - это та самая деталь, которая не упоминается в рекламе, потому что она вроде бы очевидна. Оберегать их придётся словно зеницу ока с той разницей, что, если сетчатка глаза передаёт детальное сфокусированное изображение, а какие-нибудь AirPods ориентированы на кристалльно-чистый звук.
Весьма хрупкая аппаратура быстро выходит из строя, и даже гарантированный срок их службы уступает старым добрым проводным устройствам. Детали внутри механизма ничтожно малы и требуют ювелирного подхода, который могут предоставить разве что в самых продвинутых и совершенных сервисных центрах.
Сложная организация дистанционных механизмов делает гарнитуру уязвимой перед падениями и ударами. Конечно, в будущем устройство таких гаджетов будет развиваться и будут сглаживать углы, но на данном этапе они кажутся весьма неподходящими для свободного повседневного использования. В особенности сложности могут возникнуть с беспроводными устройствами за городом, где шансы потерять их или истратить возможности возрастают.
Наушники для спорта, как правило, проводные / Фото: mcgrp.ru
Хрупкость мельчайших элементов увеличивается из-за шаткости возможности их преобретения. Ценовой диапазон велик, но, как уже упоминалось ранее, бюджетных моделей хватит на весьма ограниченный отрезок времени. Дистанционно работающие наушники на несколько порядков дороже обычных: стоимость обусловлена наличием блютуз гарнитуры и самой беспроводной технологией, качество которой также требуеют вложений.
Всё - только ради удобства при ходьбе и повседневной рутинной работе. Во время активного отдыха есть высокий риск потерять или разбить наушники; тут же отпадает привычка заниматься под любимую музыку спортом или тяжёлой физической деятельностью. Трудно представить себе туриста на горнолыжном курорте в беспроводных наушниках, или, уж тем более, на конной прогулке.
При этом у беспроводных устройств есть и значительные плюсы. Они идеально подходят для переговоров, позволяя приспособиться под любую обстановку и сменить локацию, не отвлекаясь на что-либо. Качественные беспроводные наушники идеально бы вписались в жизнь офисного сотрудника, и вообще любого работника, чья жизнь требует многозадачности. Значительная часть портативных устройств не вызывают никакого дискамфорта для ушных раковин даже при долгом ношении.
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