«Заставляет она повернуться все шеи мужские»: как признавались в любви в Древнем Египте

Фрагмент рельефа *Прогулка в саду*.
В Древнем Египте, когда влюблённые хотели обменяться признаниями, они прибегали к помощи высокой поэзии. В наши дни, пожалуй, далеко не все девушки (даже с высшим образованием) правильно поймут своего кавалера, если он начнёт изъясняться стихами, а то ещё и отставку дадут воздыхателю. Так и 3,5 тысячи лет назад в Египте стихотворный путь был далеко не для всех. Но тем не менее. Специально для наших читателей стихи о любви из папируса Честер Битти, который датируется рубежом XIV – XII веков до нашей эры. В настоящее время этот папирус хранится в Британском музее в Лондоне.
Итак, этот образец древнеегипетской любовной поэзии состоит из двух частей - обращение юноши к возлюбленной и ответ ему девушки. Стоит обратить внимание, что обращения к возлюбленной и возлюбленному «сестра» и «брат» в Древнем Египте были традиционными. Впрочем, и реальные браки между близкими родственниками – дядей и племянницей, братом и сестрой – были в порядке вещей.
Прогулка в саду. Рельеф с изображением фараона с супругой. Фигуры атрибутировались как Эхнатон и Нефертити; Сменхкара и Меритатон или Тутанхамон и Анхесенамон. Новый музей. Берлин. | Фото: www.farm8.staticflickr.com
Та, что любима мной, сестра, несравненная
Наипрекраснейшая из всех, кого знаю,
Восходу звезды по утру подобна она,
В начале счастливого года.
На этом рельефе жена преподносит своему царственному супругу мандрагору – галлюциногенное наркотическое растение, которое было к тому же символом безответной страсти. На изображениях того времени мандрагора всегда имела эротическую подоплёку.
Косметическая ложка. Около 1336-1327 г.г. до н.э. Новое Царство. Конец 18 династии | Фото: www.brooklynmuseum.org
Ярко сияющая, прекрасная кожей,
Как совершенен взгляд ее глаз,
Как полны сладости слова уст ее,
Немногочисленные.
Статуэтка обнаженной девушки. Около 1390-1353 г.г. до н.э. Новое Царство. 18 династия. | Фото: www.brooklynmuseum.org
Совершенная шеей, блистательная грудями,
Волосы ее – истинный лазурит,
А руки – золото превосходят.
Около 1938-1539 годов до н.э. Статуэтка периода более древнего, чем стихи.
Лилии водяной бутонам подобны пальцы ее,
Тяжелы бедра ее, а стан очень тонок,
Возносят ноги красоты ее,
Когда благородно ступает она по земле.
То, как прошла – похитило сердце мое,
Заставляет она повернуться все шеи мужские,
Чтобы увидеть ее.
А эта прекрасная нубийка гораздо моложе стихов - лет на 800. Позднее Царство. 25 династия, 711-600 г.г. до н.э. или позже.
Счастлив же тот, кто достоин объятий ее,
Первый, воистину, он из мужчин!
Ибо она, выходя, Солнцу подобна!
"Тутанхамон
Ответ девушки
Прохожу мимо дома его, у открытых дверей,
С матерью там мой любимый стоит,
И братья его – все поодаль.
Похищено сердце мое любовью к нему,
К нему из всех тех, кто идет по дороге.
Юноша несравненный, прекрасный,
Брат совершенных достоинств!
Золотой трон Трон и подставка для ног Тутанхамона. Предыдущее изображение #6 – фрагмент его спинки. XIV век до н.э. Каирский музей
На меня посмотрел, как я мимо прошла,
Я ж ликовала: как вдруг возвысилось сердце мое,
Брат мой, от взгляда мне вслед!
Если бы мать то, что в сердце, открыла,
Сразу бы, вмиг она все поняла…
О Золотая, сердце ее этим наполни!
Косметическая ложка. Около 1350 г. до н.э. Новое Царство. 18 династия.
К брату, любимому чтобы тогда поспешила я,
Перед людьми его я поцелую,
Слез не увидит, лишь ликованье мое
Станет для них вмиг понятным!
Праздник устрою тогда я богине моей,
Рвется ведь сердце брата увидеть сегодня,
Счастьем ликуя!
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