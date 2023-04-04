Натуральная подкормка, для крепкой рассады

Чтобы вырастить крепкую и не восприимчивую к болезням рассаду, необходимо обеспечить ей хороший уход.

Важно, чтобы молодые растения чувствовали себя комфортно, не вытягивались, активно наращивали корни и получали весь комплекс нужных витаминов и микроэлементов. Все это возможно даже без вредной химии. Со временем «крепыши» отлично перенесут пикировку и быстро адаптируются после пересадки в грунт.







Молоденькие томаты, а также перцы весьма капризны. Им не особо нравятся обильные опрыскивания и агрессивный полив. Гораздо правильнее использовать для основного полива шприц и осуществлять его непосредственно под корень.







Напоите рассаду молоком. Сбалансированное, богатое по составу оно станет для рассады отличным источником легкоусвояемых витаминов и микроэлементов, а благодаря молочнокислым бактериям будет дополнительно способствовать повышению иммунитета и защищать от болезней. Подойдет такая подкормка для томатов, перца, огурцов и баклажанов. Раствор готовим из расчета 100 мл свежего молока на 1 л воды. Использовать средство можно как для опрыскивания, так и для полива под корень.







Идеальной жидкой подкормкой для рассады станет рисовая вода. Для ее приготовления достаточно залить горсть риса 1 литром воды и оставить в тепле не менее чем на сутки, можно даже на 2-3 дня. Такое удобрение является отличным стимулятором роста, повышает иммунитет рассады, способствует обильному цветению и обогащает почву полезными бактериями. Перед употреблением рисовую воду следует процедить, использовать ее можно как для капельного полива, так и для опрыскивания.







Не меньше пользы для рассады принесет овсянка. Вариантов ее использования сразу несколько. Измельченные хлопья отлично подойдут для мульчирования почвы и после каждого полива будут постепенно отдавать питательные вещества молоденьким овощам. Кроме того овес улучшает структуру почвы.







Для получения жидкого удобрения горсть целые хлопьев следует залить 1 литром воды и оставить при комнатной температуре на 2-3 дня. Дальше остается лишь процедить жидкость и использовать для полива. Такая подкормка является идеальным стимулятором для наращивания и укрепления корневой системы. Использовать ее можно и при высадке овощей в открытый грунт.







Использование натуральных подкормок позволяет обойтись без покупных удобрений и обеспечивает рассаду овощей всем необходимым вплоть до пересадки в открытый грунт или теплицу.





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