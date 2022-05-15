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Фрукты, которые помогают похудеть

Фрукты, которые помогают похудеть

Хочешь всегда оставаться стройной и не отказываться при этом от любимых фруктов и ягод? Тогда введи в свой рацион фрукты и ягоды, богатые на флавоноиды. Именно флавоноиды предотвращают набор веса.

Диетологи уверенны, что даже единичная порция этих продуктов, способна улучшить здоровье и нормализовать вес. Флавоноиды – это растительные компоненты, содержащиеся в разных продуктах питания и напитках, включая большое количество фруктов и овощей, чая, шоколада, а также вина.

Источники флавоноидов: яблоки, груши, черника, клубника, сливы, виноград и киви. А фрукты, которые могут помешать тебе в борьбе за стройность – бананы и хурма.

Для нормальной работы пищеварения, старайся не смешивать фрукты между собой и не запивать водой.

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