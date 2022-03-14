С нами не соскучишься!

8 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...
  • Людмила
    Фу,какие они страшные. Как чёрная смерть.Правила бизнеса п...

Неожиданный ингредиент для вкусной яичницы


Секретный ингредиент для супервкусной яичницы.

Секретный ингредиент для супервкусной яичницы.

 

Яичница – главное блюдо в меню холостяков и всех, у кого с готовкой как-то не сложилось. Кажется, что может быть проще и бесхитростнее? Но, как по секрету рассказал один известный шеф-повар, даже яичницу можно усовершенствовать. И сделать это всего лишь с помощью простого и доступного ингредиента. Зато вкусно станет, как в ресторане!

Все ещё готовите скучную яичницу?

Все ещё готовите скучную яичницу?

 

Не любите яичницу? Вы просто не умеете её готовить! Даже примитивное и доступное первокласснику блюдо можно превратить в приятный завтрак, которым не стыдно и гостей накормить. А начать можно с вот такой простой модификации, которую точно каждый осилит с первого раза.
Этот золотистый цвет получился не просто так.

Этот золотистый цвет получился не просто так.

 

Чем вы обычно приправляете яичницу? Солью и перцем? Вчерашний день! Ладно, перец можно пощадить. А вот соль популярный шеф-блогер и автор книг по кулинарии Джой Уилсон (Joy Wilson) советует заменить соевым соусом. Да-да, тем самым, который всегда подают к суши-ролам и другим блюдам азиатской кухни.
Соевый соус – не только для риса.

Соевый соус – не только для риса.

 

В чём секрет? А в том, что соус придаёт белковым блюдам насыщенный вкус и помогает организму лучше их усваивать. О чём давно знают все поклонники азиатской кухни.
Но и это ещё не всё. В отличие от соли, которая буквально локализируется на отдельных участках яичницы, соус помогает «подсолить» блюдо равномерно. А, значит, каждый кусочек блюда будет идеально вкусным.
Вкусно, как в ресторане!

Вкусно, как в ресторане!

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Неожиданный ингредиент для вкусной яичницы

И не забудьте:
Неожиданный ингредиент для вкусной яичницыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх