Как часто обновляется наш организм

Человеческое тело – это сложнейшая живая машина, в которой слаженно, как единое целое, функционируют различные системы. Все части организма состоят из клеток, которых в теле взрослого человека около 100 триллионов.







Часть этих клеток постоянно отмирает, а их места занимают новые. Для разных органов и тканей организма человека цикл полного обновления занимает неодинаковое количество времени. И для многих клеток нашего организма этот срок определен уже более или менее точно.



И даже если по паспорту ваш возраст равняется, к примеру, 35 годам, то вашей коже может быть от роду всего две недели, скелету 10 лет, а хрусталики ваших глаз примерно ваши ровесники. Как часто обновляются эти и другие клетки вашего тела, мы расскажем в этом статье.







Клетки кожи

Клетки мускулатуры

Скелет

Клетки крови

Желудок

Кишечник

Печень

Сердце

Зрение

Мозг