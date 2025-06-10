15 гениальных цитат доктора Комаровского
Евгений Олегович Комаровский — самый известный и авторитетный педиатр в России и СНГ, кандидат медицинских наук, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми. Он очень доступно излагает нужную и полезную информацию о здоровье детей и их воспитании. Вот почему Евгений Олегович пользуется уважением многих родителей.
Перед вами 15 лучших высказываний доктора Комаровского, чьи советы уже помогли сотням тысяч людей.
100% взрослого населения знают, как делать детей, но 99,9% не знают при этом, что потом делать с детьми.
Обеспечение психического благополучия матери, ухаживающей за ребенком, — главная задача отца. Именно папа обязан расставить точки над i в отношениях с родственниками и соседями.
Счастливый ребенок — это, прежде всего, ребенок здоровый и только потом уже умеющий читать и играть на скрипке.
Счастливый ребенок — это ребенок, у которого есть и мама, и папа, находящие время не только для того, чтобы этого ребенка любить, но и для того, чтобы любить друг друга.
Ни количеством, ни качеством педиатров проблемы здоровья детей решить нельзя. А нельзя, скорее всего, потому, что упомянутое здоровье в гораздо большей степени зависит от мамы и папы, чем от всех педиатров, вместе взятых.
Ребенок никому и ничего не должен.
Лично я, когда ко мне обращаются родители часто болеющих детей, часто советую завести собаку. Ибо собака — реальный повод заставить взрослых 2 раза в день с ребенком гулять.
Если ваше дитя целый год болело, не гуляло и страдало, поездка на дачу (деревня в 30 км от города, лес, река) может оказаться значительно более полезной, чем отдых на побережье Средиземного моря, пусть даже и в пятизвездочном отеле.
Именно таким должен быть нормальный ребенок — худым и активным.
Уверен: большинство детей рождаются на свет здоровыми, но их лишают здоровья… родители и медицинские работники.
Появившийся на свет младенец (человеческий детеныш) — такой же биологический объект, как волчонок, поросенок или медвежонок. Поэтому самая главная задача на этапе начала жизни — не растерять биологическое, дабы иметь потом возможность развивать социальное.
Суть и идеология одноразовых подгузников состоят в следующем: памперс нужен не ребенку! Памперс нужен матери ребенка!
Главное — это счастье и здоровье семьи. Семья должна жить не интересами ребенка, а интересами семьи. Я не могу представить, чтобы моему ребенку подарили шоколадку, а он не разделил ее на три части.
Самое главное: ты не центр вселенной. Мы, семья, — вот центр вселенной. Хорошие люди всегда и со всеми ведут себя хорошо. Делись хорошим: настроением, едой, вещами. Не скули.
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