10 удивительных вещей, которые можно встретить только в Египте

Египет является на сегодняшний день едва ли не занимающим первое место туристическим направлением. Но отправиться туда стоит не только для того, чтобы пожариться на солнышке и искупаться в кристально чистой воде. Стоит отправиться туда за уникальными впечатлениями. То, что можно увидеть практически только в Египте, покажет даннный материал.
1. Очень длинные коты
Египетские коты-колбасы. / Фото: do-slez.com
Преимущественно все коты в Египте имеют очень длинное тело. Видите фото туриста чуть выше? А теперь посмотрите на древний египетский рисунок:
Древний египетский кот. / Фото: kotikdoma.com
Как видите, один в один. А дело всё в том, что прародителями современных мурлык Египта являются камышовый кот (хуаса), достигающий роста в 75 см и весом до 15 кг и обладающий однотонным серо-коричневым мехом, и африканская кошка, вырастающая до 70 см и обладающая изящным телосложением, ведущая преимущественно ночной образ жизни.
Если вы неуважительно отнесётесь к кошке в Египте, можете схлопотать и нарваться на неприятности. К кошкам в Древнем Египте было особенное отношение. Их почитали, боготворили, изображали на фресках, строили в их честь храмы. Священным животным позволялось все. Им уступали дорогу, опасаясь нанести физический ущерб, не тревожили спящих в неудобных людям местах зверей. Назначали специальную прислугу для обхаживания кошачьего племени, обитающего при храме. Кошкам позволялось свободно бродить по городу, заходить в любые помещения, чужие дома. Когда умирала кошка, хозяин с семьей сбривали брови и носили траур по ушедшему в царство мертвых питомцу. Хоронили любимцев с почестями, на особенных кладбищах. Археологи находили мумии котов в гробницах некоторых фараонов.
2. Верблюдов паркуют так же, как автомобили
Ничего необычного, просто парковка в Египте. / Фото: do-slez.com
На фото перед вами абсолютно штатная ситуация в Шарм-Эль-Шейхе. Человек прибыл за покупками в супермаркет. Припарковал верблюда и отправился за покупками. Это очень умные животные. Они спокойно ждут хозяина в таком припаркованном виде.
Почему это законно? А потому, что на них распространяется правило использования гужевой повозки, а на неё распространяется правило использования других транспортных средств. То есть если вы уверены, что ваш верблюд не даст дрозда на парковке, а вполе спокойно будет вас ждать, то и проблем у вас не будет. А верблюды - очень спокойные и меланхоличные животные.
3. Курьеры в Египте могут выглядеть вот так
Вообще ничего необычного для Египта. / Фото: do-slez.com
Как выглядит курьер Яндекс-Еды у нас? Медленно едет на велосипеде, судорожно гугля в смартфоне геолокацию клиента. А в Египте курьер вот так лихо едет на велике с, кажется, центнером лепёшек на голове. В Африке носить на голове кувшины и прочие огромные предметы ручной клади умеют женщины, это у них с молоком матери поступает в ДНК, а вот мужчины, как видим на фото, тоже легко обучаются и не видят в этом никакой проблемы.
Интересно! Почему же жители стран так называемого мира носят грузы на голове?!
«Потому что это удобно и мы так меньше устаём!» - вот как ответил на этот вопрос житель Кении трэвел-блогеру. Для любого жителя Африки, Азии или юга Европы, грузы традиционно принято переносить подобным образом. Почему же им так легче переносить грузы?
Почему это удобно? Включайте гироскоп в вашем смартфоне и начинайте эксперимент! Сами убедитесь! / Фото: masterok.livejournal.com
Ответ можно получить, проведя один опыт. Есть такой приборчик в наших смарфонах и ми-бэндах - шагомер. Его действие основано на подсчете вертикальных колебаний грузика при ходьбе. Одно колебание - один шаг. На запястье, в кармане брюк или на поясе шагомер работает прекрасно. В нагрудном кармане - уже хуже, со сбоями. А если положите его в шляпу, то и вовсе перестанет считать шаги. Как будто вы и не идёте вовсе! Дело в том, что незначительных колебаний головы при ходьбе для него мало. Он их просто не замечает.
То же и с грузом, переносимым на голове. Он почти не колеблется, так как голова человека едва поднимается и опускается. Так уж мы устроены. К тому же нагрузка сосредоточена по линии позвоночника, а не болтается где-то за спиной. А раз груз практически неподвижен, то и работы никакой не совершается. Ведь, как вы знаете, основные силы при ходьбе затрачиваются на подъем тела. И еще надо знать, что при соответствующей тренировке (а без умения здесь не обойтись) переноска тяжестей на голове может сэкономить уйму сил. Вот почему африканцы, кенийцы, азиаты выбрали этот способ еще много тысяч лет назад.
4. Мумии крокодилов в местных музеях
Мумии крокодилов в музее Хургады. / Фото: pulse.mail.ru
Культ крокодилов в Древнем Египте был чрезвычайно развит. Неотъемлемой частью жизни древних египтян были крокодилы, в изобилии водящиеся на берегах Нила. Люди их боялись и старались задобрить. Одним из важнейших и старейших богов древнеегипетского пантеона являлся Себек - бог крокодилов, которого изображали с человеческим телом и головой крокодила. Впервые мумии крокодилов были найдены в 1899 году во время раскопок в древнем городе Тебтунисе. Тогда к такой находке отнеслись с пренебрежением. Недовольный рабочий отбросил мумию крокодила, а та внезапно развалилась. Внутри неё оказались древние папирусы с текстами.
Всё дело в том, что крокодилов бальзамировали точно так же, как и людей, заматывая в льняные пелёнки. Но для того, чтобы держалась форма, внутрь набивали уже исписанный папирус. Для учёных это была очень ценная информация, ведь в ней содержались повседневные записи людей, найти которые при обычных раскопках практически невозможно. Это обычные письма, приказы, заметки и т.д, то, что не попадает в захоронения знати.
5. Горничные отелей в Египте - поголовно редкие мастерицы-шутницы
Ничего себе креативчик от горничных!!!
Чаще всего в нашем сознании действует стереотип некой горничной-грымзы, которая неохотно войдёт в номер в наше отсутствие, плюнет на стекло и разотрёт тряпочкой, разок взмахнёт кисточкой для смахивания пыли и немного неохотно поводит пылесосом. Видимо, этот образ неразрывно связан с низкими заработками горничных у нас, а в странах третьего мира, можем подумать мы, всё ещё хуже. Но только не в Египте. Быть горничной в отеле в этой стране - огромная удача, поэтому у горничных всегда хорошее настроение. И на этой волне образовалась традиция складывать из белья постояльцев смешные фигуры без малейшего ущерба для вещей. На коллаже сверху - священный крокодил, покусившийся на пульт, и привидение в шортах постояльца из корзины для грязного белья. По слухам, за хорошее настроение дают хорошие чаевые.
6. Пеликаны-захватчики, к которым лучше не приближаться
Фото за секунду до того, как пеликан схватил смартфон умиляющегося фотографирующего.
Каждый из нас знает, что хамелеон ловит насекомых длинным языком метким захватом, даже не приближаясь к жертве слишком близко. Внимание: пеликаны в Египте - это немного хамелеоны. Только они используют ключ.
Пеликан-захватчик. / Фото: 1gai.ru
Этот парень здесь как раз потому, что уверен в своих захватывательных способностях. Он может стоять неподвижно и грациозно целый час, усыпив блидетльность и вызвав стойкое ми-ми-ми чувство таже у тёртого калача-прдавца, а потом в какой-то момент совершить захват рыбы и улететь. А на коллаже ещё чуть выше - фото за секунду до того, как пеликан выхватил смартфон у туриста.
На одном из интернет-порталов даже появилась статья под названием «Пеликан жрёт всё, как пылесос».
Пеликан-пылесос. / Фото: mrkot.com
Цитата: «Основой их рациона является рыба. Они даже объединяются в огромные стаи, чтобы удобнее было пугать и ловить добычу. Но и кроме рыбы хватает разной пищи. Например, птенцы других видов. Ну а что, утенок тоже может быть обедом. В последние годы у пеликанов появились новые гастрономические пристрастия - голуби. Пернатые сообразили, что голубей вокруг множество, и все они до неприличия раскормлены людьми. Так почему бы и не полакомиться этими жирными птицами?» (mrkot.com)
7. Суперавто для транспортировки мумий из музея в музей
Вот это да! / Фото: autonews.ru
Мумии фараонов Древнего Египта время от времени перевозят из музея в музей. Для транспортировки мумий фараонов разных лет изобрели специальные автомобили, которые стилизовали под цивилизацию Древнего Египта. Сами мумии лежаь при транспортировке в специальных капсулах, которые заполнены азотом - это защищает их от воздействия природных элементов. В авто-саркофаги встроено специальное ударопоглощающее вещество, чтобы с мумиями ничего не случилось и они доехали до места в целости и сохранности.
8. Тростниковый сок
Асаб. / Фото: 1gai.ru
Соковые лавки, где разливают «асаб» (по-арабски «сахарный тростник») находятся в Египте здесь на каждом шагу. Если в Европе люди заходят в пивные, чтобы пропустить стаканчик другой пива, то в Египте люди заходят в соковую лавку, чтобы выпить дымчато-зеленую жидкость. В соковых лавках можно встретить мужчин в костюмах, маленьких детей, простых работяг в пыльной одежде, стариков в толстых очках. Все они на минуту заходят в маленький оазис - соковую лавку. Часто там сок разливают в пластиковые пакеты и кладут трубочку посередине.
Египтяне говорят, что асаб радует их, почти как алкоголь. А в Верхнем Египте из сахарного тростника действительно гонят самогон. Тростник - это всё для Египта После изготовления сока из тростника остаются опилки, которые перерабатывают потом в деревянные доски, удобрения или корм для скота. Стоимость сока из сахарного тростника довольно низкая. Обычно за несколько египетских фунтов можно купить небольшой кувшин освежающего напитка. Египтяне говорят, что асаб очень полезен для здоровья. А еще он хорошо утоляет жажду, которая часто возникает из-за жаркого египетского солнца.
9. Ослы как средство передвижения
Хомар серый. / Фото: 1gai.ru
Кроме железных коней, на дорогах Египта можно встретить коней обыкновенных. Причем не только в провинции. По Каиру, Александрии и Хургаде бодро рассекают повозки, запряженные преимущественно ослами. А если вы спросите египтянина, как зовут его осла, то немало удивитесь. Каждого осла тут называют «хомар». Хомар – это просто «осёл» по-арабски. У одного египтянина, занимающегося перевозками и имеющего много ослов, спросили: «А как различают ослов, если их несколько, и все без имен?» Ответ поразил: «Хомар белый, хомар худой, хомар толстый, хомар старый - так и называем».
10. Пиитет к старым деревьям
Огромное дерево в центре Каира. / Фото: lemurov.net
В странах первого мира полагают, что ресурсы матушки-Земли бесконечны. И выбирая, старое или молодое дерево срубить, рубят большое старое. И не задумываются, что достойное количество кислорода оно будет нам дарить только через несколько десятков лет. В Египте же с уважением относятся к старым огромным деревьям. И при строительной или транспортной необходимости охотно срубят молодое дерево, но старое - не тронут.
И это отнюдь не удивительно! Культ священных деревьев встречается практически у всех народов мира и восходит своими традициями в далекое языческое прошлое. Египет - в топе таких поклоняющихся стран. Все древние цивилизации мира прошли через веру в так называемое «Космическое древо» или «Древо жизни» - символ всего живого. Считалось, что такое древо связывает в единое целое три главных мира - царство Богов (крона), царство людей (ствол) и подземный мир - царство духов (корни). «Космическое древо» всегда считалось центром Вселенной, осью Мира, связующей дорогой между царством Богов и царством духов.
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