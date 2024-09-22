10 удивительных вещей, которые можно встретить только в Египте

1. Очень длинные коты

Египетские коты-колбасы. / Фото: do-slez.com

Древний египетский кот. / Фото: kotikdoma.com

2. Верблюдов паркуют так же, как автомобили

Ничего необычного, просто парковка в Египте. / Фото: do-slez.com

3. Курьеры в Египте могут выглядеть вот так

Вообще ничего необычного для Египта. / Фото: do-slez.com

Почему это удобно? Включайте гироскоп в вашем смартфоне и начинайте эксперимент! Сами убедитесь! / Фото: masterok.livejournal.com

4. Мумии крокодилов в местных музеях

Мумии крокодилов в музее Хургады. / Фото: pulse.mail.ru

5. Горничные отелей в Египте - поголовно редкие мастерицы-шутницы

Ничего себе креативчик от горничных!!!

6. Пеликаны-захватчики, к которым лучше не приближаться

Фото за секунду до того, как пеликан схватил смартфон умиляющегося фотографирующего.

Пеликан-захватчик. / Фото: 1gai.ru

Пеликан-пылесос. / Фото: mrkot.com

7. Суперавто для транспортировки мумий из музея в музей

Вот это да! / Фото: autonews.ru

8. Тростниковый сок

Асаб. / Фото: 1gai.ru

9. Ослы как средство передвижения

Хомар серый. / Фото: 1gai.ru

10. Пиитет к старым деревьям

Огромное дерево в центре Каира. / Фото: lemurov.net