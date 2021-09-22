Простая переделка, которая не позволит ворам сливать бензин из бака

Каждый водитель в своей карьере автомобилиста рано или поздно сталкивается с таким неприятным явлением, как воровство бензина. Никто не хочет остаться без горючего на дороге, особенно таким раздражающим образом. Если бензину «приделают ноги» найти его уже будет невозможно. Лучше всего заблаговременно принять меры по защите бака. Вот, что можно сделать.
Добираемся сначала до патрубка. /Фото: pikabu.ru.
В один прекрасный день можно попытаться завести свой автомобиль и с разочарование обнаружить, что еще вчера вечером полный бак вдруг стал пустым. Скорее всего, причина такого «чудесного опустошения» вовсе не в технических неполадках, а в том, что топливо банально слили. Защититься от такой неприятности можно разными способами. Каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
Понадобится вот такая насадка. /Фото: pikabu.ru.
В первую очередь, конечно же, можно поставить замок или сигнализацию. Однако, и то и другое успешно взламывают. Поэтому можно обратиться к «народной мудрости». Например, один автомобилист додумался защитить свой бак при помощи насадки от мясорубки! Просто и эффективно.
Ставим на патрубок. /Фото: pikabu.ru.
Все, что нужно сделать – это добраться до патрубка бензобака. Скорее всего, для этого придется снять какую-нибудь панель или пассажирское сиденье. Конкретно в этом случае, народный мастер поступил достаточно грубо, просто посадив насадку на болт. Следует сразу отметить, что такая конструкция, во-первых, не очень надежна. Во-вторых, если гайка с болтом ослабнут, метизы могут упасть в бензобак, а это совсем не хорошо.
Правда пока система не лишена недостатков. /Фото: pikabu.ru.
Тем не менее, самодельная система защиты получилась весьма интересной. Здесь есть над чем подумать, главное решить, как можно доработать эту идею, чтобы при случае не нанести вред своему же автомобилю.
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