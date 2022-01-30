Бейбарс I : как раб стал великим султаном Египта

Кадр из к/ф «Султан Бейбарс», 1989 г.
Бейбарса I называют величайшим правителем средневекового Египта. Он сумел победить крестоносцев и развеял миф о непобедимости монгольской орды. Этому человеку удалось освободиться от рабских кандалов и пройти путь на самый верх, став султаном самого сильного государства на Ближнем Востоке в XIII веке.
Кадр из к/ф «Султан Бейбарс», 1989 г. | Фото: kinomania.ru.
О происхождении Бейбарса до сих пор ведутся споры. Если верить историческим хроникам, то он родился в Половецкой степи к северу от Черного моря. Однако крымчане имеют свою точку зрения. Дело в том, что когда Бейбарс в 1260 году стал султаном, он отправил в крымский город Солхат обозы с богатыми подарками. Там по его приказу построили мечеть, руины которой сегодня можно отыскать в г. Старый Крым. Это строение издревле называлось мечетью Бейбарса. Местные считают, что именно так султан воздал дань уважения своей родине.
Развалины мечети Бейбарса в г. Старый Крым. | Фото: alushta-kurort.com.
Мамлюк. | Фото: vegypt.ru.
Согласно историческим летописям, будущий правитель Египта был захвачен булгарами в плен, а затем продан в рабство. На одном из невольничьих базаров Сирии за него просили 800 дирхемов (огромная сумма за раба). Один из купцов согласился приобрести невольника, но, заметив у него бельмо на глазу, отказался. Юношу купил эмир мамлюков Ала ад-Дин Айтегин и дал ему имя Бейбарс.
Мамлюк. Финард Давид Ноэль Дьедонне, 1829 г. | Фото: museum.ru.
В то время было принято отправлять всех рабов на нильский остров Рода. Мамлюки оттачивали на них свое военное мастерство. Бейбарс оказался на редкость выносливым и живучим. Более того, он показал выдающиеся боевые способности. Когда Бейбарсу было 23 года, его заметил султан Египта ас-Салих и поставил бывшего раба во главе одного из отрядов его личной охраны.
Через несколько лет, когда в 1250 году французский король Людовик IX возглавил Седьмой крестовый поход в Египет, Бейбарс проявил себя как блестящий командир армии, сумевший разбить неприятеля. В то же время новый султан Египта открыто выражал свое пренебрежение мамлюкам. Те, во главе с Бейбарсом, устроили мятеж и убили султана.
Постер к фильму «Султан Бейбарс», 1989 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Помимо крестоносцев, Египту угрожали монголы, которые считались непобедимыми. Отпор им смогли дать только мамлюки. Бейбарс стал один из тех военачальников, кто разрушил миф о неуязвимости орды.
Еще несколько военных переворотов и убийств правителей привели к тому, что во главе самого сильного государства на Ближнем Востоке встал Бейбарс. Его правление продлилось 17 лет. Никто так и не осмелился потеснить выдающегося султана Египта с трона.
Мечеть Бейбарса. Каир, Египет. | Фото: s8.drugiegoroda.ru.
Время правления Бейбарса называют новой страницей в истории Египта. Внутри страны прекратились междоусобицы. Бейбарс покровительствовал развитию наук, строил мечети, каналы. Султан вел жесткую внешнюю политику. Он продолжал воевать с крестоносцами, укреплял внешние границы государства. Подданные прозвали его Абуль-Футух, что означает «Отец побед».
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