10 незаслуженно окрещённых вредными продуктов, которые и пользу принесут, и даже похудеть помогут

Многие люди, вставшие на путь ПП и ЗОЖ, боятся некоторых продуктов, как огня. От мыслей о сале, картофеле или конфетах их начинает просто триггерить. Но что если мы скажем вам, что не всё так однозначно? Материал расскажет о девяти продуктах, которые расхоже считаются вреднейшими из вреднейших, но на деле их правильное и умеренное употребление поможет и здоровье поправить, и даже похудеть.
1. Сало
Не спешите записывать сало во враги. / Фото: attuale.ru
Миф о вреде сала уничтожен и кардиологами, и диетологами. Данный вид животного жира даже полезен организму. Вреден лишь привычный большинству способ употребления: «Сальце, да с ароматным хлебушком, да с остреньким кетчупом/хреном/горцичкой...» Это, бесспорно, безумно вкусно, но хлебушек с кетчупом - это уже лишние калории, да ещё и позволяющие незаметно съесть сала втрое-вчетверо больше, чем организму требуется. Вердикт: аппетитный бутерброд с салом, практически покрывающий калорийностью суточную норму, - нельзя. 20 граммов просто сала (или вприкуску с овощем) - сытно, питательно, безопасно для фигуры
2. Хлеб
Цельнозерновой хлеб. / Фото: m.123ru.net
В очередной раз приходится констатировать: вреден не продукт, а способ употребления и количество. Во-первых, свежий хлеб объективно вреден и для кишечника, и для фигуры. Во-вторых, хлеб - это вполне самостоятельное «блюдо», а не продукт, помогающий ПРОПИХИВАНИЮ другой пищи в желудок. Есть два незамысловатых принципа, позволяющих сохранять статус хлеба как полезного продукта в рационе худеющих. Во-первых, отдаём предпочтение вчерашнему (подсохшему) хлебу (сухарики вообще топ). Во-вторых, голосуем за ржаной, а не пшеничный (наличие цельнозерновой муки, отрубей и прочей клетчатки удваивает пользу).
3. Топовые по содержанию сахара картофель, свёкла и морковь
Не всё так однозначно! / Фото: iznat.com
Любой диабетик знает, что данные корнеплоды имеют высокий гликемический индекс, то есть резко и существенно повышают уровень сахара в крови. Для худеющих/желающих удержать вес на заданной отметке резкое повышение сахара в крови столь же нежелательно: неизрасходованная энергия (коей является, по сути, глюкоза) тут же преобразуется в жировые отложения. Однако диетологи часто забывают о принципиальном уточнении: картофель, свёкла, морковь могут быть опасными/вредными или полезными в зависимости от способа термообработки. Так, запечённый в кожуре картофель не спровоцирует гипергликемию (повышение сахара), к тому же калий, содержащийся в кожуре, - микроэлемент, питающий сердечную мышцу. Отварная свёкла - табу для худеющих, тогда как сырая (+ хоть с растительным маслом, хоть со сметаной) - рекомендуемый для похудения продукт. Сырая морковь вообще спасение: за счёт жёсткой (= клетчаточной) текстуры сахара из морковки будут всасываться в кровь постепенно, а в желудке надолго сохранится чувство сытости. Но едим понемногу и с овощами, а не колбасой.
4. Конфеты
Ура, можно! / Фото: m.123ru.net
Вот уж точно ни одна худеющая дама не оставит в своем рационе данную сладость. Это же на 100 % зло!.. А вы уверены?
Итак, к деталям. Конфета конфете рознь. Бесспорно вредными для худеющих являются конфеты:
• с вафельным корпусом,
• с джемовыми начинками, повидлом,
• с пралине,
• с нугой,
• с карамелью.
Одним словом, те, в которых практически нет какао-масла, но зато много сахара и рафинированных жиров. А вот если в первой строке состава конфеты какао-масло, орехи, кокосовая стружка, сухофрукты - такую сладость вполне можно счесть вариантом суперфуда и использовать в качестве источника "медленных" калорий для мини-перекуса или кофе-паузы. Тем более, что масло какао и кокоса - это жирв растительного происхождения, которые особенно полезны организму в период жёсткого ограничения калорий. Кстати, отличная новость для фанатов «Раффаэллок»: эта вкусняшка в категории «МОЖНО»!
5. Пирожные
Раз в неделю - ЗОЖно! / Фото: o-tendencii.com
Продолжаем «конфетную» идею: далеко не все пирожные фатально опасны для ЗОЖ-питания худеющих. Логика та же: пирожные и торты с преобладанием сахарозы действительно придется исключить. Зато можно побаловать себя десертами на основе мягких сыров (крем-чиз, рикотта и проч.). Итак, любимому чизкейку - ДА. Не каждый день, разумеется.
6. Пельмени и вареники
Вареники из цельнозерновой муки. / Фото: soloveymilk.ru
Поскольку мука - один из основных компонентов пельменей и вареников, худеющим остаётся лишь отводить глаза от холодильников в супермаркетах: каким бы качественным ни было мясо в пельменях, какими бы живыми ни были ягоды в варениках, тесто всё портит. Но решение есть! оскольку исключить тесто невозможно, нужно его обезвредить. Вредной с точки зрения диетологии является мука, лишённая клетчатки (то есть очищенная - высшего и первого сортов). Если замесить тесто для пельменей или вареников из муки второго сорта или цельнозерновой, то разницы во вкусе готового продукта практически не будет, а блюдо станет в разы безопаснее для худеющих бёдер и бочков.
7. Яйца
Разберёмся насчет яиц... / Фото: 1beauty-life.ru
Бытует расхожее мнение, что яичные желтки - довольно тяжелая пища, богатая холестерином, однако для того, чтобы она причинила вред здоровью, за день нужно съесть 7–8 яиц. Если же употреблять желтки в умеренных количествах, они обогатят рацион витаминами, кислотами омега-3 и антиоксидантами, которые, в частности, полезны для зрения.
8. Сливочное масло
Не спешите исключать из рациона сливочное масло. / Фото: volkovysk.by
Этот продукт содержит много калорий и жира, но в нем есть и много полезного. Например, витамин А, необходимый для здоровья кожи и зрения, и витамин Е, действующий как антиоксидант. А еще сливочное масло может помочь похудеть. Оно является отличным источником конъюгированной линолевой кислоты, которая способна уменьшать жировые отложения.
9. Консервированные помидоры
А вот они - полезны! / Фото: cookpad.com
Консервированные продукты считаются не очень полезной едой, но помидоры - исключение. Содержание ликопина в этих консервированных овощах выше, чем в свежих. Это вещество снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению здоровья полости рта и укреплению костей.
10. Квашеная купуста
Полезное блюдо. / Фото: vseason.ru
Бытует мнение, что квашеная капуста - слишком сладкий продукт. Но дававйте разберёмся. Из-за ферментации квашеная капуста обладает гораздо большей питательной ценностью и пользой для здоровья, чем свежая. А все потому, что она подвергается брожению, то есть процессу, во время которого микроорганизмы переваривают естественные сахара и превращают их в углекислый газ и органические кислоты. В итоге складываются условия, способствующие росту полезных пробиотиков, помогающих пищеварению, укрепляющих иммунную систему и способствующих похудению.
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