Как избавиться от мух и комаров при помощи всего одного бюджетного аптечного средства

Надоели мухи и комары в доме? Избавьтесь от них полностью с помощью всего лишь одного бюджетного аптечного средства!







В 100 мл воды добавьте 10 капель камфорного спирта, размешайте, перелейте в пульверизатор. Опрыскайте оконные рамы, дверные проёмы полученным средством.







Вы не будете чувствовать запах, а насекомым же он будет очень неприятен. Эффект сохраняется в течение всего дня, потом нужно будет повторить.







Подробнее о том, как избавиться от насекомых в доме, смотрите в видео ниже:



