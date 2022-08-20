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Как избавиться от мух и комаров при помощи всего одного бюджетного аптечного средства

Надоели мухи и комары в доме? Избавьтесь от них полностью с помощью всего лишь одного бюджетного аптечного средства!

Как избавиться от мух и комаров при помощи всего одного бюджетного аптечного средства

В 100 мл воды добавьте 10 капель камфорного спирта, размешайте, перелейте в пульверизатор. Опрыскайте оконные рамы, дверные проёмы полученным средством.

Как избавиться от мух и комаров при помощи всего одного бюджетного аптечного средства

Вы не будете чувствовать запах, а насекомым же он будет очень неприятен. Эффект сохраняется в течение всего дня, потом нужно будет повторить.

Как избавиться от мух и комаров при помощи всего одного бюджетного аптечного средства

Подробнее о том, как избавиться от насекомых в доме, смотрите в видео ниже:


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средствоМухи
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