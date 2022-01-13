10 интереснейших музейных артефактов, о которых забыли, а потом снова нашли
Посетители музеев всегда видят только часть музейной коллекции, а большинство артефактов по разным причинам хранятся в запасниках. Порой в запасниках так много экспонатов, что даже самые уникальные и редкие экземпляры исчезают среди ящиков и пыли – музейщики о ни х просто забывают. Но случается, что в запасниках находят и заново открывают давно забытые артефакты. Именно о них и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Топор Прествича-Эванса
Топор Прествича-Эванса, возраст которого 400 тыс. лет.
Один из древних инструментов изменил мнение ученых о человеческой эволюции. В 1859 году французские шахтеры нашли кремневый топор. Пара геологов, Джозеф Прествич и Джон Эванс, заинтересовались находкой и сфотографировали артефакт перед изъятием его из земли. В то время эксперты считали, что люди живут на Земле всего лишь несколько тысяч лет. Однако топор был обнаружен среди костей мамонта и шерстистого носорога. Это было первым твердым доказательством того, что человечество как минимум на пару тысяч лет старше.
Сегодня считают, что данному инструменту около 400 тысяч лет, но при этом другие открытия давно уже «переплюнули» его возраст. Например, старейшие известные инструменты были обнаружены в Эфиопии и датируются примерно 2,5 миллионами лет. Но именно топор Прествича-Эванса опроверг предположение, что человечество является молодым и не эволюционирует. После того, как Прествич умер в 1896 году, топор был включен в его коллекцию артефактов, которые были подарены музею естественной истории. Только в 2009 году исследователи вновь обнаружили топор в запасниках музея.
2. Уникальный саван мумии
Уникальный саван
из египетской коллекции.
из египетской коллекции.
Когда Национальный музей Шотландии занялся пересмотром своих египетских коллекций, старший куратор нашел что-то необычное. В течение почти 80 лет в закромах музея лежал нераспечатанный бумажный пакет. Он был прислан в 1940-х годах с примечанием, что его содержимое было изъято из гробницы в Египте. В пакете оказался кусок ткани, которую вначале даже не смогли развернуть, насколько она была хрупкой и сухой.
Для того, чтобы предотвратить повреждение ткани, ее увлажняли и постепенно разворачивали в течение почти 24 часов. После того, как артефакт удалось развернуть, увиденное превзошло все ожидания. Это был погребальный саван, на котором был изображен бог Осирис. Расшифровав иероглифы, ученые установили, что в саване был погребен ранее неизвестный сын Монтсофа, важного чиновника , который умер в 9 г. до н.э. Т.е., савану более 2000 лет.
3. Неизвестная статуя Траяна
Части скульптуры Трояна.
У статуи римского императора Траяна ( 98-117 г.г. н.э.) была очень неприглядная судьба с момента ее обнаружения. В течение 1980-х годов бронзовую статую нашли в раскопках римской крепости в Болгарии. Кандидиана существовали с второго по седьмой век нашей эры и входила в сеть римских укреплений по дороге вдоль Дуная. Несмотря на то, что статуя была очень тщательно проработана, она никогда не была выставлена публично. Также скульптура была сильно повреждена, возможно, в ходе варварского нападения, которое разрушило Кандидиану.
Куски статуи были доставлены в Национальный музей истории Болгарии, после чего про них благополучно забыли. В течение многих десятилетий части хранились на полу лаборатории музея между другими экспонатами. В 2016 году кто-то обратил внимание на разбитую статую императора и понял, что эта работа до сих пор была неизвестна миру. К сожалению, музей не имеет средств, чтобы восстановить «Траяна».
4. Яйцо с «Бигля»
Яйцо, найденное экспедицией Дарвина.
Корабль, на котором Чарльз Дарвин, отправился в свою знаменитую экспедицию по сбору образцов, назывался «Бигль». Путешествие натуралиста длилось с 1831 по 1836 годы, а среди собранных им образцов были 16 яиц шоколадного цвета, которые Дарвин нашел на территории современного Уругвая. Считалось, что эти яйца были утеряны. По крайней мере, до тех пор, пока Лиз Веттон не решила на добровольных основах в одиночку каталогизировать коллекцию яиц в Зоологическом музее Кембриджского университета.
Поскольку она работала только несколько часов в неделю, для того, чтобы перебрать тысячи яиц, ей потребовалось 10 лет. В итоге она нашла странное яйцо темно-коричневого цвета, на котором было написано «Ч. Дарвин», а на оболочке были рваные трещины. Веттон думала, что музею известно о яйце, но никто не знал, что это такое. Кураторы в итоге проследили его происхождение до «Бигля» с помощью профессора зоологии XIX века Альфреда Ньютона, который был другом Дарвина (оказалось, что Ньютон писал о Дарвине и упомянул это яйцо, которое было упаковано в слишком маленькую коробку и было повреждено во время плавания).
5. Фрагменты «Зачарованной позы»
«Зачарованная поза»
Бельгийский художник Рене Магритт более всего известен своими сюрреалистическими произведениями. После выставки в 1927 году одна из его картин исчезла. Это было полотно размером 114 х 162 сантиметра по названию «Зачарованная поза», на котором была изображена пара неоклассических обнаженных женщин. В 2013 году мир искусства, наконец, узнал о том, что случилось с картиной. При сканировании двух других работ Магритта, эксперты обнаружили, что они были написаны поверх четвертинок «Зачарованной позы». Эти работы находились в музеях в Нью-Йорка и Стокгольма и вместе образовали полную левую сторону пропавшей картины.
Третья часть была найдена в 2016 году, когда реставратор в Norwich Castle Museum & Art Gallery заметила, что по краям еще одна картина Магритта «Человеческое состояние» отличается от основного рисунка. Рентген показал, что под слоем краски скрывается нижний правый угол «Зачарованной позы». Как предполагают эксперты, Магритту просто были нужны холсты для его новых работ, поэтому он разрезал старую картину, которая не продалась на выставке, на 4 части. Где-то до сих пор «скрывается» правая верхняя часть.
6. Неожиданные останки человека
А останки-то настоящие!
В Музее естественной истории Карнеги одна из витрин регулярно привлекает посетителей. Внутри находится 150-летняя диорама, показывающая картину льва, атакующего человека на верблюде. Во время недавней реконструкции было обнаружено, что в чучелах животных есть... части их скелетов. А при компьютерной томографии человеческого манекена обнаружился еще более жуткий факт — внутри головы человеческой фигуры скрывался настоящий человеческий череп. Это стало шоком, потому что ранее считалось, что фигура в натуральную величину сделана полностью из искусственных материалов.
7. Шедевр стоимостью £ 3 миллиона
Шедевр стоимостью £ 3 миллиона.
Около 150 лет назад Музей Суонси каталогизировал одну из картин маслом из своей коллекции, как работу неизвестного художника. В 2016 году один из искусствоведов узнал на этой картине стиль фламандского художника XVII века Якоба Йорданса. Тем более, на обратной стороне картины был нарисован герб Антверпена, в котором жил Йорданс. Анализ подтвердил, что картина была написана между 1619 и 1621 годами. Изначально Якоб Йорданс был учеником Питер Пауля Рубенса, а затем сам стал именитым художником. Сегодня это полотно оценивается в £ 3 000 000.
8. Мертвый архиепископ
20 гробов и архиепископ.
Когда в 2016 году в Лондонском музее Гарден ремонтировали пол, рабочие обнаружили съемный бетонный блок. После того, как плиту подняли, под ней обнаружились ступеньки, ведущие вниз к таинственной комнате. Спустившись вниз, они увидели 20 гробов, на одном из которых лежала митра архиепископа. Впоследствии обнаружилось, что пять гробов принадлежали бывшим архиепископам Кентерберийским, которые занимали эту должность в течение XVII века, а самым знаменитым из них был Ричард Бэнкрофт.
9. Меловый эскиз стоимостью $ 10 миллионов
Меловый эскиз стоимостью $ 10 миллионов.
Ученый из Шотландии сэр Тимоти Клиффорд решил провести свой отпуск в 2002 году в музее Купер-Хьюитт (Нью-Йорк). Когда он перелистывал сотни чертежей, то обнаружил эскиз канделябра, сделанный мелом. Он был просто помечен как «итальянский, примерно 1530-1540 годы». К счастью, Клиффорд был экспертом по итальянскому Ренессансу и понял, что этот эскиз размером 43 х 25 сантиметра был сделан не кем иным, как Микеланджело. Купер-Хьюитт приобрел его у музея вместе с пачкой других чертежей в 1942 году всего за $ 60. Сегодня эскиз оценивается более чем в $ 10 миллионов.
10. Мамлюкское Крыльцо
Удивительное крыльцо.
Старое письмо из архива Лувра заинтересовало современных специалистов. Письмо было написано куратором Музея декоративного искусства с просьбой о помощи в идентификации примера возможной исламской архитектуры. Куратор упомянул сводчатую структуру и приложил описательные чертежи и номер партии. Так называемое «Мамлюкское крыльцо» было перевезено в Лувр в 2004 году 300 отдельными блоками. Потребовались года исследований, чтобы понять его происхождение.
В XV веке в Каире предводитель мамлюков построил эту своеобразную камеру из камня при входе в свой дом. Это «крыльцо»-прихожая было разобрано в 1887 году и отправлено во Францию, где его экспонировали на Всемирной выставке два года спустя. Дополнительные рисунки, сделанные в Каире французским архитектором до перевозки структуры, помогли реконструировать 4-метровое крыльцо, украшенное цветочным орнаментом.
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