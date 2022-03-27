10 неожиданных вещей, за которые за границей можно попасть в тюрьму

Этот странный арест.
Отправляясь за границу, стоит хорошенько узнать о законах страны, в которую направляешься. Ведь сомнительное удовольствие попасть в тюрьму за правонарушение, о котором даже не догадывался. Тем не менее, ситуации, когда людей за границей арестовывают по крайне странным причинам, случаются не так уж редко. Поэтому лучше всё предусмотреть заранее.
1. Зарядка телефона в поезде
Вы арестованы за зарядку телефона в поезде.
45-летний Робин Ли из Северного Лондона был арестован за зарядку своего iPhone в поезде London Overground, который относится к системе лондонского метро. Полицейский подошел к нему и обвинил его в незаконном пользовании электроэнергией. Ему надели наручники, бросили в полицейский фургон и отвезли в местный полицейский участок.
По-видимому, розетка в поезде не были предназначена для общественного пользования, а должна была использоваться только уборщиками. В Великобритании до сих пор действует закон от 1968 года, по которому за хищение электроэнергии предусмотрено тюремное заключение на срок до 5 лет.
2. Притворство призраком
Вы арестованы за притворство призраком.
Оказывается, создание «потусторонних» шумов бывает преступлением, особенно на кладбищах. Это Энтони Сталлард узнал на собственном опыте после того, как его арестовали на Королевском кладбище в Портсмуте. Изрядно выпив, Сталлард отправился на кладбище со своим другом Мартином Коллингвудом, где они начали играть в футбол.
Скорбящие, которые пришли проведать могилы близких, видели, как Сталлард странно передвигался, шатаясь, размахивая руками и крича «буууууууууу». Власти сочли, что он изображал призрака, и предъявили Сталларду обвинение в «использовании угрожающих или оскорбительных слов или поведения, которые могут вызвать страдания» и оштрафовали на 75 фунтов.
3. Футболка «У меня есть наркотики»
Вы арестованы за футболку с надписью «У меня есть наркотики».
Совершать преступления - это плохо, а носить футболку, указывающую на то, какой преступной деятельностью занимается человек - это, как минимум, глупо. 50-летний Джон Бальмер из Флориды привлек внимание полиции футболкой, надпись на которой гласила: «Кому нужны наркотики? Они у меня есть». Как оказалось, это была не шутка, и у мужчины с собой нашли марихуану и метамфетамин.
4. Сравнение президента с персонажем фильма
Вы арестованы за сравнение президента с персонажем фильма.
Рифат Цетин сравнил одного из президентов с Голлумом - персонажем из «Властелина колец». Другой мужчина Бильгин Чифтчи был обвинен в распространении оскорбительных изображений (он разместил на своей странице в Facebook сравнения фото Эрдогана и Голлума).
Обвиняемые утверждают, что они не совершали никаких преступлений, поэтому была назначена экспертная комиссия для расследования того, является ли персонаж Голлум в серии фильмов «Властелин колец» плохим или хорошим. В Турции оскорбление президента является преступлением, которое карается тюремным заключением на срок до четырех лет.
5. Метеоризм на человека
Вы арестованы за метеоризм.
Лоуренс Майкл Йонап, 45-летний полицейский из Полицейского департамента полиции Лаго Виста в Техасе, был арестован за то, что он ударил по лицу офицера и испустил на того газы. Эти «преступления» произошли с разницей в два дня. В первый день Йонап подошел к «жертве» и стукнул офицера, смеясь. Ему было предъявлено обвинение в «нападении с попыткой нанесения травмы», которое может привести к однолетнему тюремному заключению и штрафу в размере 4000 долларов.
6. Агрессивное мытье полов
Вы арестованы за агрессивное мытье полов.
30-летний Джон Торнтон был арестован в отеле в Бристоле, штат Коннектикут, за то, что полиция назвала «агрессивным мытьем полов». Утверждается, что Торнтон выхватил швабру у 27-летней сотрудницы отеля и начал вытирать ей пол. Его мытье «было настолько агрессивным», что он несколько раз прошелся тряпкой по обуви сотрудницы. Она попыталась остановить Торнтона, но тот насильно оттеснил ее в угол. Ему было предъявлено обвинение в «нарушении спокойствия» и «угрозе второй степени».
7. Вторжение в тюрьму
Вы арестованы за вторжение в тюрьму.
Моник Дешаун Армстронг, 22-летняя девушка из Колорадо, ворвалась в тюрьму, чтобы освободить брата, который был арестован накануне. Она отправилась в тюрьму округа Меса в 4 часа ночи и попыталась прорваться на машине через ограждение из колючей проволоки. Сработала сигнализация и приехала полиция, арестовав Армстронг. Ее обвинили в попытке совершения преступления, повреждении собственности, проникновении на запретную территорию и нарушении условий залога. Спустя пять часов ее брат был освобожден под залог.
8. Похищение питомца-паука
Вы арестованы за похищение паука.
26-летний Брайан Пол Смит из Ливенуорта, штат Канзас, был обвинен после того, как он похитил паука своего друга. Когда владелец паука попросил его вернуть, Смит начал требовать деньги (100 долларов) и сказал, что хочет оставить паука себе, а позже и вовсе пригрозил убить питомца. Жертва вызвала полицию, которая арестовала Смита. Он был признан виновным и отправился в тюрьму на 14 месяцев.
9. Рывок брючного ремня вверх
Вы арестованы за создание неприятных ощущений посредством врезавшихся между ягодиц трусов.
18-летний Чарльз Росс из Брадентона, Флорида известен тем, что снимает видеоролики и публикует видео на YouTube. Однако как-то его арестовали в кинотеатре за то, что Росс хватал людей за ремень брюк и сильно дергал его вверх. Росс согласился с обвинениями и извинился перед тем, кого он обидел, сказав, что он «всего лишь шутил».
10. Попугай-наблюдатель
Вы арестованы за попугая-наблюдателя.
Попугай из Колумбии по имени Лоренцо был арестован и обвинен в том, что он предупредил членов наркокартеля о том, что их собираются схватить. Утверждается, что попугай предупреждал преступников, когда полиция проводила тайный рейд. Он говорил на испанском языке «Беги, беги, кошка собирается тебя поймать». Полиция сказала, что Лоренцо был одним из примерно 1700 попугаев, арестованных за то, что их обучили действовать в качестве наблюдателей за торговцами наркотиками.
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