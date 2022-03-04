8 пугающих фактов, в которые искренне верили дети 1980-х

Детские легенды
У каждого времени свои истории и свои мифы. Были такие и в 1980-х. Советские школьники из уст в уста передавали самые разнообразные "страшилки". Сегодня они кажутся весьма забавными, а у детей того времени от них просто пробегал мороз по коже. В этом обзоре мы решили вспомнить, во что искренне верили советские дети
1. Жвачки с лезвиями
Родом из детства: жвачки с лезвиями.
Большой редкостью в те времена были импортные жвачки. Этикетки от них и цветные вкладыши в виде небольших картинок становились для детей предметами коллекционирования. А о том, чтобы спокойно достать из кармана и съесть жвачку, к примеру, Turbo, многие не могли даже и мечтать.
При этом существовало мнение, что импортные производители этого удовольствия делают все возможное, чтобы навредить советским детям. С этой целью, якобы в некоторые жвачки-подушечки вкладывались настоящие лезвия. С того времени прошли десятки лет, иллюзии рассеялись, однако у некоторых людей, которые тогда были детьми и верили в такой миф, до сих осталась привычка: перед тем, как съесть жвачку, разломать пластинку, и убедиться, что там нет «неприятных сюрпризов».
2. Автомобиль за рубль
Родом из детства: автомобиль за рубль.
В 802-е года многие дети делились между собой и рассказывали взрослым секрет, согласно которого в СССР существует тайная организация. Ее члены готовы скупать юбилейные железные рубли за баснословную цену (можно обменять такой рубль даже на автомобиль). Причиной таких действий назывался тот факт, что якобы металл, из которого выполнены юбилейный советские рубли, является эксклюзивным и настолько редким, что за ним открыли настоящую охоту японцы и американцы. Точного названия чудо-металла никто, к сожалению, не знал, впрочем как и название организации, которая готова скупать юбилейные рубли за бешеные деньги.
3. Красная пленка
Родом из детства: красная пленка.
Подростки 80-х передавали друг другу историю о том, что если в фотоаппарат зарядить специальную красную пленку, то люди, которые на нее сфотографированы, будут получаться на фото без одежды. Конечно, пленку эту никто никогда не видел, однако желание ее получить было огромным. Бывало и такое, что фотографируя одноклассниц, мальчишки кричали: «теперь ты на красной пленке!». Девочки очень переживали по этому поводу, однако компроментирующих фотографий никто и никогда не видел.
4. Диснеевский мультик в «Электронике»
Родом из детства: диснеевский мультик в «Электронике».
Одна из первых и при этом самая популярная электронная игра тех времен – «Электроника». Тысячи детей и подростков с азартом играли в нее, помогая волку собирать яйца в корзину. Многие пользователи говорили, что если достичь в игре определенного очень высокого уровня, то можно будет посмотреть на экране настоящий диснеевский мультик. Конечно, ничего подобного не происходило. Если успешный игрок набирал большое количество очков, то волк (главный персонаж игры) начинал танцевать и выполнять какие-то странные «па», однако до мультфильма этому зрелищу было очень-очень далеко.
5. Засушенные комары
Родом из детства: засушенные комары.
Сейчас никому не интересно, сколько весит 1 комар, а вот в 80-е годы этот вопрос волновал многие детские умы. Причиной тому стало бытующее в те времена мнение, что за 1 кг засушенных комаров можно получить удивительные и очень дорогие ценные призы. При этом партию, весом менее 1 кг, обменять на призы нельзя. Вот и старались дети и подростки собирать сушеных насекомых, хотя точно сказать, куда именно нужно будет сдать свою коллекции, не знал никто.
6. Упражнения для каратистов
Родом из детства: упражнения для каратистов.
Карате в СССР достигло пика своей популярности в 80-е годы, хотя существовали многочисленные запреты на занятие этим видом единоборств. Многие спортсмены-самоучки оттачивали свое мастерство при помощи народной системы тренировок. Так, к примеру, они считали, что если систематически натирать ребро ладони карандашным грифелем, то через время можно будет с легкостью крушить кирпичи одним ударом.
При этом обязательное условие: карандаш должен быть китайского производства, а его грифель нужно стереть полностью. Справиться с подобными заданиями могли только самые терпеливые, однако после выполнения задания, многих из них просто привозили в больницы с переломами костей разной степени тяжести.
7. Магические цифры «Космоса»
Родом из детства: магические цифры «Космоса».
Велосипед «Орленок» был настоящим предметом гордости для детей и подростков 80-х. Многие из них мечтали о таком 2-колесном транспорте, однако позволить себе не могли. Вот и появилась странная легенда, что если собрать таинственные цифры, которые по непонятной никому причине размещались на одной из картонных пачек советских сигарет «Космос», то можно обменять их на собственный велосипед. Кстати, эти волшебные цифры (от 1 до 15) собирать можно было не только в сигаретах «Космос», но и в других пачках. Вот подростки и контролировали отцовские сигареты на предмет наличия цифр. Однако никто толком не знал, куда именно нужно было сдавать собранную коллекцию.
8. ССД и «игрушки-убийцы»
Родом из детства: ССД и «игрушки-убийцы».
Среди детей того времени большое распространение получил миф о том, что по дорогам страны колесит большой черный тонированный автобус (по другой версии – черная волга). В такое транспортное средство, якобы заманивали детей и увозили их в неизвестном направлении. Узнать опасную машину можно было по номерному знаку. В нем обязательно присутствовали буквы «ссд», которые расшифровывались, как «смерть советским детям».
Единственное, что было полезным в этой легенде, это тот факт, что дети не только не садились в незнакомые машины, но даже не разговаривали с водителями, которых не знали. Еще интересно, что некоторые родители запугивали детей «игрушками-убийцами». Они говорили, что такие игрушки можно найти на улице, а если принести их домой, то они могут ожить/активизироваться и убить всех членов семьи. Из этих соображений приносить такие игрушки домой строго запрещалось.
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