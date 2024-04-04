Оригинальные идеи подвесных кашпо

Когда дело касается декорирования сада или дачи, всегда хочется чего-то особенного, что придаст уникальности и уютности этому месту. Одним из самых инновационных и стильных способов придания оригинальности вашему саду являются подвесные кашпо.







Это прекрасный способ оживить сад интересными композициями. Но кто сказал, что кашпо должны быть обычными и стандартными?



1. Пластиковые бутылки и канистры

2. Обувь

3. Сумки и корзинки

4. Консервные банки

5. Обрезки труб

6. Использование природных материалов

7. Люстры и фонари

8. Кухонная утварь

9. Лейки и ведра

10. Клетки

Пластиковые бутылки и канистры – это отличный материал для создания подвесных кашпо. Можно использовать различные размеры и формы бутылок, чтобы создать интересные композиции. Просто вырезать отверстия для растений на боковой или верхней части бутылки, добавьте землю и свои любимые растения, и подвесное кашпо готово. Также можно красиво оформить бутылки, обклеив их тканью или покрасить краской, чтобы добавить неповторимого шарма.Кашпо из пластиковых бутылокПочему бы не использовать старую обувь, которую больше никто не носит, для создания подвесных кашпо? Повесить старые кеды, тапочки или сандалии на стену или забор, и заполнить их землей и растениями. Отлично для этой цели подойдут кроксы. Через их отверстия попросите цветы и будет выглядеть очень забавно. Такая необычная идея привнесет в ландшафт уникальность и неповторимость. К тому же, это отличный способ повторно использовать старые вещи, вместо того чтобы их выстроить.Кашпо из обувиЕсли есть неиспользуемые сумки или корзинки, не нужно спешить их выбрасывать – они могут стать прекрасным материалом для подвесных кашпо. Стоит просто поместить землю и растения внутрь сумки или корзинки, а затем подвесить её. Такая необычная композиция будет привлекать взгляды и стать прекрасным украшением для любой дачи.Расположить корзинки, особенно если они подобраны в одном стиле можно вертикально, а не горизонтально. Это очень удобно: на той же площади можно разместить в три раза больше растений. Такие корзинки можно изготовить даже из старой рыболовной сети.Кашпо из сумкиСтарые банки из-под консервов можно превратить в оригинальные и яркие подвесные кашпо. Для этого достаточно проколоть дно банки и прикрепить к ней кожаный шнурок или металлическую цепочку. Затем заполнить банку землей и посадить в нее любимые растения. Такие подвесные кашпо будут дополнять интерьер кухни или сада, а также станут замечательным подарком для друзей.Для создания винтажного стиля в дачном интерьере отлично подойдут покрытые ржавчиной банки. А для создания романтичной обстановки можно изобразить на жестяном горшке целый букет цветов и украсить край кружевом.Кашпо из банокНа даче часто остаётся много хороших, но, порой, не нужных вещей и если где-то завалялись обрезки различных труб, не нужно спешить их выбрасывать. Из них можно создать элегантные и стильные подвесные кашпо. Просто закрепить на трубе две металлические цепочки или просто веревочки, чтобы можно было повесить длинный горшок. Затем посадить растение и наслаждаться оригинальным и необычным декором.Кашпо из обрезков трубДеревянные ящики и декоративные фальшокошки с балкончиками для растений станут украшением любого сада или веранды. Правда, если подвесить их в тени, придется поливать трижды в день, и тогда в них нужно разместить только самые выносливые растения.ФальшокошкоМожно приобрести уже готовые ящики или сделать их своими руками из старых поддонов или других материалов. Кроме того, создать оригинальные сплетения из обрубленной и ненужной лозы – красивые и уникальные корзинки для растений. А еще можно использовать разрубленные пополам кокосы и использовать их как оригинальные подвесные кашпо. Либо просто украсить таким образом скворечники, сделав им крышу из растений.А если хочется совсем натуральных материалов можно вырастить необычное растение — лагенарию. Она прекрасно смотрится в качестве садового кашпо! Это растения из семейства тыквенных и похожа на сосуд для воды, либо вазу, в засушенном виде отлично подойдёт в качестве кашпо, будет выглядеть очень необычно.Кашпо из тыквыПодвесные кашпо могут превратиться в непревзойденные декоративные элементы ландшафтного дизайна, выполненные из люстр и фонарей. Можно как разместить маленькие горшки с цветами или зеленью вокруг центральной части люстры или же создать композицию из нескольких подвесных кашпо в форме фонаря внутри самих плафонов. Такое необычное оформление придаст саду оригинальность и изысканность. Плафоны люстр словно специально созданы как цветочные горшки, очень удобно. А неприхотливые суккуленты можно посадить в красивых декоративных фонарях под старину.Кашпо из люстрыЧайники, чашки, сито, бутылки, терки — все это можно повесить на специальные крючки, создавая необычную композицию из кухонных принадлежностей. Такое оформление придаст саду индивидуальность и станет прекрасным акцентом. Конечно, стоит избегать слишком старых изделий, ибо неустойчивое дно (которое обычно первым подвергается коррозии) может стать опасностью для растений, помещенных в них. Зато в стеклянных бутылках растения будут смотреть невероятно красиво, особенно на солнце, а парные чашки будут выглядеть словно их специально подбирали, а не взяли за ненадобностью на кухне.Кашпо из бутылокЛейки и ведра — неотъемлемые атрибуты при уходе за растениями. Но почему бы не использовать их для создания оригинального декора в саду или на балконе? Подвешенные на веревке или цепи, лейки и ведра могут послужить неповторимыми подвесными кашпо для цветов или зелени. С помощью них удастся создать прекрасные композиции из разнообразных растений, наслаждаясь их красотой и оригинальностью оформления. Такие композиции можно делать не только в виде подвесных кашпо, а как обычную клумбу, просто поставив несколько леек на земле и засадив их цветами.Кашпо из лейкиВыбор подходящих клеток для создания подвесных кашпо на даче важным моментом. Они наиболее распространены и смотрятся наиболее выигрышно. Хотя некоторые предпочитают использовать обычные клетки для птиц, другие могут остановить свой выбор на более декоративных вариантах. Независимо от выбора, важно, чтобы клетка была устойчивой и легкой. Отлично смотрятся белые или розовые клетки в сочетании с зеленью деревьев и кустарников. Особенно, если клетки из тонких прутьев.Тут потребуются уже горшки для растений, земля и выбор растений — петунии, фуксии, плюмерии и многие другие растения прекрасно смотрятся в таких кашпо. Выбор растений зависит от предпочтений и соответствия стилю сада.Кашпо из клетокМеста для их размещения могут быть самыми разнообразными: от подвеса на деревьях до установки специальной подвесной системы. Они украсят как веранду, так и подоконник. Будут разбавлять ряды кустов, если разместить кашпо в саду, а так могут прикрывать собой не самые красивые места на участке. Главное, чтобы они подчеркивали красоту и смотрелись выигрышно, находись на свету, это важно для растений. И главное — не забывать поливать.Необычные идеи подвесных кашпо предлагают по-новому взглянуть на привычные предметы и использовать их для создания уникальных композиций. Особенно в современном мире, где предлагается не выбрасывать старые вещи, а давать им вторую жизнь.Кашпо в скворечникеЭто прекрасный способ добавить зелени и цвета в любое помещение или на веранду. Они позволяют сэкономить место и создать удивительные композиции, подчеркивающие стиль интерьера или экстерьера. Это ещё и очень удобный способ выращивания растений. Главное — дать возможность своей фантазии развернуться и создавать уникальные композиции.