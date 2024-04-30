Что ваш пес видит во сне

Если вам нравится наблюдать за животными, скорее всего вам уже доводилось видеть, как спящая собака во сне слегка подёргивает лапами, виляет хвостом, фыркает и даже тихонько рычит.







Является ли подобное поведение косвенным доказательством того, что нашим четвероногим друзьям тоже снятся сны? А если да, то какие же сны им снятся? Какая вообще польза собакам от сновидений? Более того, какой в этом смысл? Постараемся взглянуть на так называемую проблему «собачьего лунатизма» с научной точки зрения.



«Бегущий» во сне пёс

И что ему снится?