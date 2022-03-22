8 поразительных фактов о глубинной части океана, которые стали известны совсем недавно

Так выглядит Марианская сверху.
На сегодняшний день было найдено около 46 ультраабиссальных образований и океанологи полагают, что их в сумме более чем в 2 раза больше. Ученые до сих пор очень мало знают об этой загадочной и трудно доступной области, но то, что они узнали о ней, поразительно.
Самая глубокая часть земных океанов, область от 6 километров и до самого дна, известна как ультраабиссальная зона. Она названа в честь Аида, подземного мира в греческой мифологии (и ее бога). Большинство ультраабиссальной зоны состоит из гигантских впадин, образованных путем сдвига тектонических плит.
1. На Луне побывало больше людей, чем в ультраабиссале
Батискаф Triest.
Чтобы понимать, о какой глубине идёт речь, необходимо сказать, что, внутри самой глубокой в мире Марианской впадины мог бы поместиться Эверест. И от его верхушки до поверхности было бы еще несколько километров. Это помогает объяснить, почему подобные места так сложно изучить. На дне Марианской впадины побывали всего три человека: двое ученых на борту батискафа «Триест» в 1960 году и режиссер Джеймс Кэмерон в 2012 году.
Изучение ультраабиссали усложняется тем, что на такой глубине невероятное давление - примерно 50 тонн на квадратный сантиметр, что равноценно примерно тому, если бы на голову человека поставили 100 слонов. Поэтому для погружения нужно специальное оборудование, ведь обычное попросту не выдерживает.
2. Экстремальные глубины измеряются с помощью динамита
Подводный взрыв.
Для измерения очень глубоких частей океана ученые используют зондирование бомбами — во впадины сбрасывают динамит и с борта корабля записывают эхо, что позволяет ученым оценить глубину. В то время как ученые подвергают сомнению точность подобного метода, даже приблизительные результаты впечатляют. На данный момент, помимо Марианской впадины, известно 4 других сверхглубоких впадины (глубиной более 10 000 метров): Кермадек, Курило-Камчатская, Филиппинская и Тонга. Все они находятся в западной части Тихого океана.
3. Жак Кусто первым сфотографировал ультраабиссальную зону
Снимки на глубине - непростое дело.
Первая экспедиция, которая взяла пробы из ультраабиссальной зоны, была экспедиция «Челленджер» в 1872 — 1876 годах. Ученым удалось извлечь образцы с глубины 8 километров, но они не смогли подтвердить, обитают ли живые существа на этой глубине или это остатки морских существ, опустившихся на дно после смерти. Только в 1948 году шведскому научно-исследовательскому судну «Альбатрос» удалось собрать образцы с глубины 7600 метров, которые доказали, что на больших глубинах есть живые существа и зона ультраабиссали населена.
В 1956 году Жак Кусто сумел сделать первую фотографию зоны ультраабиссали. Он погрузил камеру в районе Романшской впадины в Атлантическом океане на глубину примерно 7470 метров.
4. Самая глубоководная рыба
Снимки на глубине - непростое дело.
Изучение существ, которые выживают в зоне ультраабиссали, может быть очень сложным. До 2008 года большинство видов были описано с помощью только одного образца, который часто сохранялся в плохом состоянии. В 2008 году был сделан огромный скачок на пути к пониманию глубоководных морских существ и были сделаны первые изображения живых организмов из ультраабиссальной зоны. Ученые на борту японского научно-исследовательского судна «Хакухо-Мару» с помощью специально сконструированной камеры сумели снять в Японском желобе в Тихом океане целую стайку псевдолипаровых на глубине 7700 метров.
5. Максимальная глубина обитания живых организмов
Где заканчивается жизнь...
Последние экспедиции, такие как проект HADES в Тихом океане, позволяют предположить, что рыбы не встречаются ниже 8400 метров. Но ультраабиссальная зона простирается до глубины в 11 километров. Морской биолог Пол Янси предполагает, что рыба не может жить глубже 8400 метров, поскольку белки на таких больших глубинах не могут функционировать должным образом.
Чтобы противодействовать этому, глубоководные рыбы разработали органическую молекулу, известную как триметиламиноксид или TMAO (эта молекула также придает рыбе ее специфический «рыбный» запах), которая помогает белкам «работать» при высоком давлении. Рыбы, обитающие на мелководье, имеют довольно низкий уровень TMAO, в то время как глубоководные морские рыбы имеют намного больший его уровень.
Ниже 8400 метров существуют другие типы существ, такие как креветки и ультраабиссальные амфиподы. Эти существа питаются отходами и мертвыми телами морских существ, которые «падают» к ним сверху.
6. Ультраабиссальная она как свалка токсичных отходов
Мусор как проблема океана.
В 1970-х годах тонны токсичных отходов фармацевтического производства (весом эквивалентно 880 Boeing 747) сбрасывалась в Пуэрто-Риканскую траншею. В то время Пуэрто-Рико был крупным производителем фармацевтических препаратов. Образцы, взятые с дна впадины, показали, что экосистема была серьезно повреждена в результате сброса загрязняющих веществ.
7. Ультраабиссаль и космос
Ультраабиссаль и космос.
Существа, которые процветают в экстремальных условиях, таких как ультраабиссальная зона, называются экстремофилами. Эти существа могут выдерживать очень низкие температуры, высокое давление и могут выжить практически без кислорода. Изучение этих экстраординарных животных могут оказать ученым большее понимание того, как жизнь может сохраняться в пространстве, где нет кислорода. Микроорганизмы, такие как Pyrococcus CH1, были обнаружены в глубоководных впадинах, подарив ученым надежду, что жизнь может существовать на других планетах, таких как спутник Юпитера, Европа.
8. Сверхгиганты, обитающие в ультраабиссали существуют
Мусор как проблема океана.
В 20 раз больше мелководных родственников.
Одним из наиболее загадочных существ, найденных в зане ультраабиссали, является загадочный сверхгигант, также известный как Alicella gigantea. Этот амфипод, по крайней мере, в 20 раз превышает размер его мелководных «кузенов». На подводную камеру был заснят 34-сантиметровый экземпляр подобного существа.
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