Если вы собрались печь пирог с вишней без косточек, а специального гаджета по их извлечению нет, то вам помогут 5 лайфхаков, при помощи которых можно почиститься вишню или черешню быстро. Конечно это не так удобно как со специальной машинкой, но и не так мучительно как может показаться.



1. Как достать косточку из вишки палочками для суши

2. Как удалить косточку из вишни или черешни при помощи пинцета для бровей

3. Как вынуть косточку при помощи заколки для волос

4. Как удалить косточку используя ватную палочку

Наверняка у вас валяются без дела палочки от суши.Вот ими запросто можно удалить кость из плода.Берем бутылку от напитка или другой сосуд с узким горлышком. Кладем сверху вишню и палочкой просто выдавливаем косточку в сосуд.Все косточки будут аккуратно складироваться на дне.Чтобы извлечь косточку отлично подойдет косметический пинцет.Просто втыкаем его в мягкость и вытаскиваем кость.Если нет пинцета — возьмите обычную заколку.Вставьте ее в бок плода и поднимите вверх косточку.Конечно немного «варварский» способ, но в пироге этого не будет заметно.Тоже самое можно проделать с косметической палочкой.Достаточно согнуть ее пополам.И проделать тоже самое как и с заколкой.5.Используйте зубочисткуНу найти зубочистку, думаю, в обще труда не составит.А удалить косточку несложно. Просто вставляем ее в плод и косточка выходит с другой стороны.Если вы не знали: Чеснокодавилка поможетКак бы это парадоксально не звучало, но многие хозяйки даже не догадываются зачем на чеснокодавилке имеется небольшой шип с окошком на другой стороне. Это, что нинаесть, самый настоящий извлекатель косточек из вишни или черешни.Просто кладем ягоду (хотя в ботанике это фрукт) и выдавливаем косточку.Большие косточки не всегда проходят, так как отверстие бывает мало, но ничего страшного нет, вручную можно немного помочь.