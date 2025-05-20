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Как удалить косточку из вишни

Если вы собрались печь пирог с вишней без косточек, а специального гаджета по их извлечению нет, то вам помогут 5 лайфхаков, при помощи которых можно почиститься вишню или черешню быстро. Конечно это не так удобно как со специальной машинкой, но и не так мучительно как может показаться.

1. Как достать косточку из вишки палочками для суши



Наверняка у вас валяются без дела палочки от суши. Вот ими запросто можно удалить кость из плода.



Берем бутылку от напитка или другой сосуд с узким горлышком. Кладем сверху вишню и палочкой просто выдавливаем косточку в сосуд.



Все косточки будут аккуратно складироваться на дне.


2. Как удалить косточку из вишни или черешни при помощи пинцета для бровей



Чтобы извлечь косточку отлично подойдет косметический пинцет.



Просто втыкаем его в мягкость и вытаскиваем кость.


3. Как вынуть косточку при помощи заколки для волос



Если нет пинцета — возьмите обычную заколку.



Вставьте ее в бок плода и поднимите вверх косточку.



Конечно немного «варварский» способ, но в пироге этого не будет заметно.

4. Как удалить косточку используя ватную палочку



Тоже самое можно проделать с косметической палочкой.



Достаточно согнуть ее пополам.



И проделать тоже самое как и с заколкой.

5.

Используйте зубочисткуНу найти зубочистку, думаю, в обще труда не составит.



А удалить косточку несложно. Просто вставляем ее в плод и косточка выходит с другой стороны.



Если вы не знали: Чеснокодавилка поможетКак бы это парадоксально не звучало, но многие хозяйки даже не догадываются зачем на чеснокодавилке имеется небольшой шип с окошком на другой стороне. Это, что нинаесть, самый настоящий извлекатель косточек из вишни или черешни.



Просто кладем ягоду (хотя в ботанике это фрукт) и выдавливаем косточку.



Большие косточки не всегда проходят, так как отверстие бывает мало, но ничего страшного нет, вручную можно немного помочь.
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Вишня
косточка
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