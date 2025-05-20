Если вы собрались печь пирог с вишней без косточек, а специального гаджета по их извлечению нет, то вам помогут 5 лайфхаков, при помощи которых можно почиститься вишню или черешню быстро. Конечно это не так удобно как со специальной машинкой, но и не так мучительно как может показаться.
1. Как достать косточку из вишки палочками для суши
Наверняка у вас валяются без дела палочки от суши.
Берем бутылку от напитка или другой сосуд с узким горлышком. Кладем сверху вишню и палочкой просто выдавливаем косточку в сосуд.
Все косточки будут аккуратно складироваться на дне.
2. Как удалить косточку из вишни или черешни при помощи пинцета для бровей
Чтобы извлечь косточку отлично подойдет косметический пинцет.
Просто втыкаем его в мягкость и вытаскиваем кость.
3. Как вынуть косточку при помощи заколки для волос
Если нет пинцета — возьмите обычную заколку.
Вставьте ее в бок плода и поднимите вверх косточку.
Конечно немного «варварский» способ, но в пироге этого не будет заметно.
4. Как удалить косточку используя ватную палочку
Тоже самое можно проделать с косметической палочкой.
Достаточно согнуть ее пополам.
И проделать тоже самое как и с заколкой.
5.
Используйте зубочисткуНу найти зубочистку, думаю, в обще труда не составит.
А удалить косточку несложно. Просто вставляем ее в плод и косточка выходит с другой стороны.
Если вы не знали: Чеснокодавилка поможетКак бы это парадоксально не звучало, но многие хозяйки даже не догадываются зачем на чеснокодавилке имеется небольшой шип с окошком на другой стороне. Это, что нинаесть, самый настоящий извлекатель косточек из вишни или черешни.
Просто кладем ягоду (хотя в ботанике это фрукт) и выдавливаем косточку.
Большие косточки не всегда проходят, так как отверстие бывает мало, но ничего страшного нет, вручную можно немного помочь.
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