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Фотохудожник создаёт пронзительные портреты породистых собак, которых бросили хозяева



Фотограф Эмма О' Брайан выступает за усыновление собак из приютов. Более того, Эмма стала первым фотографом в Южной Африке, посвятившим свое время созданию профессиональных портретов отказных собак, и ее работа помогла сотням животных обрести свой дом. Отдельная часть ее творчества – породистые питомцы, которые пришлись своим владельцам не ко двору. Да, бросают не только дворняжек, но даже животных с родословной. Эмма делится с интернет-пользователями своими работами и рассказывает о причинах, по которым такие животные оказываются в приюте.

Эмма помогает собакам обрести дом и делает их снимки


Дома у Эммы живут несколько собак-спасателей, и все они метисы. Женщина говорит, что не отдает предпочтения какой-то конкретной породе, однако она прекрасно понимает, что есть люди, для которых важна породистость собаки. «Именно поэтому для проекта Dogs Unleashed («собаки без поводка» – Прим. авт.) я переключила свое внимание на сферу усыновления чистокровных питомцев. И то, что я узнала, изучая эту тему, мягко говоря, вызывает у меня тревогу», – рассказывает фотограф.
Породистых собак отправляют в приюты по трём основным причинам.

Породистых собак отправляют в приюты по трём основным причинам.

 

С одной стороны, собаки-метисы, которые часто появляются на свет из-за неконтролируемого разведения, не имеют внутренней товарной ценности, и это ставит их в невыгодное положение, когда речь заходит о потенциальных усыновителях, желающих собаку определенной породы. Но с другой – таких собак берут чаще, потому что, в отличие от их породистых собратьев, они не могут быть проданы за деньги и приюты отдают их даром.
Даже породистые собаки могут годами звать своего хозяина в приюте..

Даже породистые собаки могут годами звать своего хозяина в приюте..

 

В процессе создания этой серии работ Эмма обнаружила, что очень часто породистых собак забирают из приюта домой, но через некоторое время снова возвращают. Породистые собаки, которых она фотографировала, нуждались в повторном приюте по трем основным причинам.

Первая – непонимание требований, специфичных для породы. Второй вариант – собака, которую заводчик взял из приюта для разведения, больше не приносит финансовой пользы. И, наконец, третья причина: заводчики закрывают питомник или избавляются от «лишних» щенков.
Некоторые заводчики отдают в приюты собак, которые перестали приносить прибыль.

Некоторые заводчики отдают в приюты собак, которые перестали приносить прибыль.

 

Желающих взять чистокровную собаку из приюта Эмма предупреждает: важно изучить породу, которую вы планируете приобрести.

«Одна из моих моделей, синепалая енотовидная собака Лейла, сейчас находится в своем седьмом (и, наконец, уже навсегда) доме, – говорит фотограф. – Кунхаунды (второе название гончих енотовидных собак – Авт.) по своей природе похожи на пойнтеров: они чрезвычайно активны и нуждаются в большой физической и умственной стимуляции. Так вот изначально Лейла была приобретена людьми, которые ничего не понимали в этой породе. Собака карабкалась по стенам, на прогулках несколько раз убегала и ее приходилось отлавливать с помощью силков. Ее непослушное (и при этом вполне естественное) поведение привело к тому, что от нее неоднократно отказывались. Это обычная проблема для активных рабочих пород, которых по их природе необходимы активные занятия».
Только взгляните в эти глаза.

Только взгляните в эти глаза.

 

Эмма делится ещё одним примером, который касается чёрствости владельцев питомников. Французский бульдог из Бруклина Стелла, чихуа Куини и шнауцер Лиза отправились в приют, как только перестали приносить своим заводчикам деньги.
Портреты бывших обитателей приюта никого не оставляют равнодушными.

Портреты бывших обитателей приюта никого не оставляют равнодушными.

 

Владелец питомника из Бруклина долго и безуспешно пытался продать Стеллу через Facebook, а Куини и Лиза провели всю свою жизнь в клетке на заднем дворе, беспрерывно производя щенков. «При грамотном, осознанном усыновлении чистокровных собак они становятся частью семьи. Когда же вы покупаете собак у таких жестоких заводчиков, вы невольно обогащаете таких заводчиков, нещадную эксплуатацию животных и жестокость», – объясняет Эмма.
Некоторые заводчики содержат животных в ужасных условиях. Они нужны им только ради наживы.

Некоторые заводчики содержат животных в ужасных условиях. Они нужны им только ради наживы.


– Как сторонник идеи «Усыновляй, а не покупай, как в магазине», я всегда буду агитировать людей брать выбранную породу именно в приюте. Достаточно прибегнуть к быстрому поиску в Facebook или Google, чтобы быстро найти организацию по спасению собак вашей любимой породы, и иногда у них даже есть в наличии не не только взрослые собаки, но и щенки, – делится лайфхаком Эмма.
Фотограф призывает искать породистых собаках не в питомниках, а у волонтеров.

Фотограф призывает искать породистых собаках не в питомниках, а у волонтеров.

 

Женщина создала уже около 70 фотопортретов породистых собак. Все они уже нашли свои дома и теперь счастливы в них навсегда. Их фото и истории женщина выкладывает в соцсети.
Шедевральные портреты.

Шедевральные портреты.

 

– Как любители собак мы в силах обеспечить благополучие животных, делая более осознанный и этичный выбор, и я надеюсь, что этот фотопроект этому поможет, – говорит Эмма.

Каждый снимок – произведение искусства


Эмма делает яркие потрясающие портреты животных с тех пор, как начала свою карьеру, а работает она в этой области уже 18 лет. в 2004 году. «Я стараюсь запечатлеть энергию, жизнь, характер и эмоции в каждой фотографии, которую я делаю», – говорит она. – В основе мое работы лежит подлинность. Образы, которые я создаю, не надуманны: реакции собак на снимках естественны.
Невероятные кадры.

Невероятные кадры.

 

Кстати, помимо приютских собак, фотохудожник снимает на заказ обычных домашних питомцев - как одних, так и вместе с владелицами. Эмма уверяет, что у нее настолько большой опыт в съемке собак, что перед ее объективом будет послушно сидеть даже самый своенравный и пёс или ребенок.
Эмма снимает не только собак.

Эмма снимает не только собак.

 

Однако поскольку каждую работу она старается сделать высокохудожественной и красивой, Эмма берет очень мало заказов в месяц. Ведь нужно еще и волонтерской работой заниматься!

Ее работы регулярно появляются на обложках журналов Canine Zone и Pet Prints, а с 2012 года она фотографирует ежегодный календарь Sandton SPCA – популярнейший в мире проект. Фотограф также снимает дли Land Rover South Africa, Royal Canin, Pick N Pay и Friendship Collar. А еще она тренер школы Nikon в Южной Африке и регулярно проводит для ее сотрудников семинары по фотографии и бизнесу как в Кейптауне, так и в Йоханнесбурге.
Собаки, которые обрели дом и любящих хозяев, счастливы.

Собаки, которые обрели дом и любящих хозяев, счастливы.

 

Пять лет назад Эмма выпустила свою первую книгу, которая называется «Дворняги» и содержит коллекцию портретов собак-спасателей и вдохновляющие истории их усыновления. Средства от ее продажи автор отправляет в Общественную организацию по защите животных CLAW и Sandton SPCA.

Текст: Анна Белова

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