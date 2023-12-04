Фотохудожник создаёт пронзительные портреты породистых собак, которых бросили хозяева

Эмма помогает собакам обрести дом и делает их снимки

Породистых собак отправляют в приюты по трём основным причинам.

Даже породистые собаки могут годами звать своего хозяина в приюте..

Некоторые заводчики отдают в приюты собак, которые перестали приносить прибыль.

Только взгляните в эти глаза.

Портреты бывших обитателей приюта никого не оставляют равнодушными.

Некоторые заводчики содержат животных в ужасных условиях. Они нужны им только ради наживы.

Фотограф призывает искать породистых собаках не в питомниках, а у волонтеров.

Шедевральные портреты.

Каждый снимок – произведение искусства

Невероятные кадры.

Эмма снимает не только собак.

Собаки, которые обрели дом и любящих хозяев, счастливы.