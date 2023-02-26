Кто учил Рафаэля, Леонардо и Микеланджело: Забытые художники Ренессанса

Фра Филиппо Липпи – учитель Боттичелли

Мадонна с младенцем.

Богоматерь с Младенцем на троне со святыми Франциском, Дамианом, Космой и Антонием Падуанским

Мадонну с младенцем Липпи писал со своей жены и сына.

Андреа дель Верроккьо – учитель Леонардо

Христос со св. Фомой. Давид.

Мадонна с младенцем. Товия с ангелом.

Рисунок женской головы. Крещение Христа.

Доменико Гирландайо – учитель Микеланджело

Рождество Христово.

Встреча Марии и Елисаветы.

Портрет девушки. Портрет Джованны Торнабуони.

Пьетро Перуджино – учитель Рафаэля

allpainters.ru Мадонна и младенец со Св. Екатериной и Св. Розой. Портрет юноши.

Мадонна с младенцем в окружении ангелов, св. Розы и св. Екатерины.