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Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамы

Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамы

И хотя идея фальш-окна не нова, тем не менее, она то и дело находит место в современном интерьере. Сделать такое фальш окно очень просто, быстро и дёшево — и для этого понадобится лишь деревянная рама и краска.
Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамыСтарый лак и краску с рамы следует полностью снять. Затем, покрыть деревянную раму новой краской, под цвет интерьера дома.
Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамы
И подвесить в удачном месте на стену. Рядом или внутрь может оказаться лампа, картина, цветы и т. д. Из такой рамы можно также сделать практичную вещь для прихожей, вставив внутрь зеркала. Словом, декорировать и повторно использовать старую деревянную раму можно самыми разными способами!
Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамы
Подробнее о том, как сделать фальш-окно из деревянной рамы, смотрите в видео ниже:

 

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