Вещи, которые намекают на вашу жадность

Глаза — зеркало души, а дом — отражение личности человека. К сожалению, иногда интерьер способен раскрыть те качества человека, о которых он предпочитал бы умолчать.







Тренд на осознанное потребление напоминает нам о том, как важно сосредоточиться на покупке качественных и универсальных вещей, которыми можно пользоваться долгое время. Наверняка вы и сами заметили, что импульсивные покупки и накопительство не добавляют ни радости вам, ни уюта вашему пространству.



Однако даже ради такого благого дела, как забота о природе, не стоит перегибать палку и совсем отказываться от своевременного обновления вышедших из строя или потерявших презентабельный вид предметов. Если вещь износилась, ее стоит заменить. Ведь слишком ярое увлечение осознанным подходом к потреблению рискует вылиться в неприятные последствия для пространства вашего обитания. Вы можете не замечать этого, потому что находитесь здесь постоянно, однако люди, зашедшие к вам в гости непременно обратят на это внимание. И далеко не все из них оценят вашу тягу к заботе об окружающей среде. Многие могут просто посчитать вас скрягой, которая не готова вкладываться в собственный комфорт и уют. Одно дело — дорожить семейными реликвиями, другое — годами собирать хлам. Если вы никак не можете решиться на генеральный разбор дома, знайте: это знак!



Вот 5 вещей, которые особенно явно бросаются в глаза и заставляют гостя задуматься — а кто перед ним — осознанная бережливая хозяйка или человек, который трясется над каждой копейкой?



Сбор ненужных вещей

Посуда с трещинами

Чай в пакетиках

Синтетическое постельное белье

Старый текстиль

Осмотрите внимательно свой дом, особенное внимание уделите шкафам, кладовой, балкону и гардеробной. Переберите то, что давно лежит без дела: утилизируйте старые, потрепанные вещи, а то, что может пригодиться, пожертвуйте нуждающимся. Не забывайте: превращение дома в склад создает тяжелую обстановку как энергетически, так и визуально. Некогда уютная и приятная квартира быстро превращается в некоторое подобие старого гаража, если вовремя не делать ревизию на полках.Во-первых, это очень опасно — сколы могут привести к тому, что тарелка легко лопнет, а вы получите рану. Во-вторых, в трещинах скапливаются бактерии, которые сложно удалить даже при самой тщательной мойке. И, конечно, визуально посуда с трещинами теряет свой привлекательный внешний вид. Китайские мудрецы всегда повторяют: «Сколы на ваших любимых кружках приносят в дом бедность и горе и выставляют хозяйку в не самом лучшем свете». Оптимальным вариантом будет поход в магазин за покупкой нового набора. Но если вы любительница сколов и замечаете в них особые смыслы, то обратите внимание на японскую философию кинцуги. Разбитая посуда склеивается при помощью лака, смешанного с золотым порошком. Конечно, самостоятельно заниматься данной техникой мы не советуем, а вот купить в специальных магазинах тарелку в таком стиле — почему бы и да.Если вы до сих пор используете чайные пакетики, советуем вам бросить это дело и купить красивый заварочный чайник. Дело в том, что такой способ «чайной церемонии» был придуман для офисных работников, которым не хватает времени на приготовление правильного чая. Кроме того, пакетики содержат в себе не настоящие листья, а скорее пыль от их переработки. Таким вкусом точно не насладишься сполна — чего не скажешь о настоящих чайных листьях, смешанных с любимыми травами или ягодами.Необязательно скупать лишь шелковые наволочки, внимание стоит обратить на натуральные ткани, которые будут служить вам долгое время и не покроются катышками. Отличным вариантом станет натуральный хлопок. Он приятен к телу, не вызывает раздражений, износостойкий и совершенно не требователен в уходе. Сон на «синтетике» не принесет вам никакого удовольствия. Во-первых, она сильно электризуется и бьет током. Во-вторых, синтетика совершенно не пропускает воздух и на утро вы проснетесь вся в поту.Кухонный текстиль нуждается в периодической замене, так как является расходным материалом. Прихватки с жирными пятнами, полотенца в кофейных брызгах — зрелище не из приятных, особенно когда стирка не справляется с загрязнениями. Поэтому всегда держите в запасе несколько комплектов салфеток, полотенец на замену старым и не пытайтесь восстановить давно испорченный текстиль — его время вышло.