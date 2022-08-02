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Всегда хотели посетить приют, но не знали, с чего начать? 

Всегда хотели посетить приют, но не знали, с чего начать? 

13-14 августа в рамках Месяца помощи животным, который проводит фонд «В будущее!», пройдет День открытых дверей в приютах. Это прекрасная возможность весело и ненавязчиво познакомиться с четвероногими хвостами, а также узнать много нового о них, их жизни. А может даже найти себе подопечного или любимого друга. 

Всегда хотели посетить приют, но не знали, с чего начать? 

Для дома-приюта "Лохматые Судьбы" - это первый такой опыт, подготовка к событию проходит очень ответственно: организаторы ждут гостей и волонтеров, обещают интересную и разнообразную программу (угощения, ярмарка хендмейда, прогулки с собаками и игры с кошками). А главное - посетители смогут узнать сотрудников и их подопечных поближе. 

Для тех, кто в этот день решит забрать кого-нибудь из подопечных приюта к себе домой, коллектив  приготовил полезные подарки!

Если соберетесь - обязательна регистрация по ссылке - это поможет определить количество участников и организовать прием.

 

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