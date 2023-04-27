Натуральная подкормка-стимулятор для огурцов

Если огурцы после высадки в грунт остановились в росте, то, возможно, им попросту не хватает питания. Помогите огурчикам быстрее адаптироваться и пуститься в рост — подкормите их натуральным стимулирующим средством!







В 1 л тёплой воды смешайте по 1 ст. л. сухих дрожжей и сахара. Оставьте в тёплом месте без прямых солнечных лучей на 20 минут. Это маточный раствор.







Чтобы сделать из него концентрат, вылейте его в 5 л тёплой воды.







Предварительно пролейте все огурцы обычной водой. Затем, чтобы сделать подкормку, 1 л концентрата влейте в 10 л воды.







На каждый огурчик влейте по 1 л подкормки. Это доступная и эффективная подкормка-биостимулятор роста!







Подробнее о подкормке огурцов смотрите в видео ниже:



