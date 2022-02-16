20 ретро фотографий элегантных дам со стильными прическами из 1930-х годов

И короткая стрижка может быть стильной.

1. В салоне красоты

Эксперименты с длинной волос и их формой под чутким руководством парикмахера.

2. Искусство красоты

Девушки делают укладку волос, отделяя прядь от пряди.

3. Женственная красота

Обладательницам длинных прямых волос приходилось долго трудиться над созданием образа.

4. Романтичный образ

Самая актуальная длинна волос по плечи или до подбородка, которые затем завивались .

5. Мечты про объёмные кудри

Задорные завитки волнистыми кудрями спускаются на плечи.

6. Модница с косым пробором

Укладка сделана так, чтобы у модели оставалось открыто лицо и плечи.

7. Образ красавиц 30 годов

Представительницы прекрасного пола с оригинальными прическами прошлого столетия

8. Великолепная дива

Прическа с локонами, которые уложены волнами по всей голове.

9. Романтика и шарм

Девушка с ярко накрашенными губами и глазами, с бровями-ниточками, подрисованные карандашом.

10. Золотые завитки

Тенденция моды - это крупные завитки локонов над лбом или по бокам.

11. Акцент на шее

Прическа формируется так, чтобы шея была открыта и привлекала взгляд противоположного пола.

12. «Незаметный шик»

Девушки одеты и причесаны по моде в период «Великой депрессии».

13. Волнистые формы

Мода на короткие стрижки с боковым или прямым пробором.

14. Холодная укладка

Мокрые волосы распределены на пряди и уложены поочередно одна за другой, с помощью шпилек.

15. Кинодива Мэй Уэст

Секс-символ 30 годов, американская актриса, драматург, сценарист.

16. Юная обольстительница

Обладательница белых локонов с чарующим взглядом.

17. Гламурный образ

Роскошная красавица с прической в стиле Чикаго.

18. Мода на натуральный цвет

Изящная дама, привлекающая к себе внимание загадочностью и женственностью .

19. Особенности 30 годов

Элегантные волны на черных волосах девушки.

20. Само совершенство

Стильная прическа на коротких волосах .