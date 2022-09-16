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Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Майкл Зи кое-что смыслит в завтраках! В инстаграме он известен как мужчина, который каждое утро делает симметричные завтраки для своего бойфренда. Не каждая девушка на такое способна!

«Это декларация любви. Это посвящение и завтраку, и Марку», — говорит Майкл. За год он не пропустил ни дня!

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

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