Мужчина каждый день делает симметричные завтраки для своего любимого

Майкл Зи кое-что смыслит в завтраках! В инстаграме он известен как мужчина, который каждое утро делает симметричные завтраки для своего бойфренда. Не каждая девушка на такое способна!



«Это декларация любви. Это посвящение и завтраку, и Марку», — говорит Майкл. За год он не пропустил ни дня!



































































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