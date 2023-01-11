Самые распространенные травматические пистолеты

Почему-то для многих травматический пистолет так и остался невнятной игрушкой, не способной причинить серьезный вред нападающему. Однако при правильном использовании грамотно подобранный травмат легко убережет вас от серьезных проблем, да и оппонент, при малейшем наличии мозгов, не станет связываться с оружием. Эта пятерка травматических пистолетов не подойдет тем, кто решил купить себе «игрушку» для поднятия самооценки. Зато прекрасно устроит тех, для кого вопрос собственной безопасности стоит на первом месте.
Шаман
Это настоящий карманный гранатомет. Стандартный боеприпас 20,5х45 мм, дульная энергия 120 Дж. Правда, бесствольное травматическое оружие не будет так пугать, как переделка боевого, зато в деле покажет себя наилучшим образом.
Оса
Сегодня многие воспринимают «Осу» устаревшей классикой. Пистолет и в самом деле выглядит не очень-то угрожающе, зато до сих пор остается чуть ли не лучшим травматическим оружием в мире. Резиновая пуля «Осы» весит 11,6 грамм и при попадании валит с ног даже человека крупной комплекции. Дульная энергия — 120 Дж.
Grand Power T12
Пистолет Grand Power T12 разрабатывал польский конструктор Ярослав Курацина. Это один из немногих травматов, оснащенный направляющими. При желании можно обвешать пистолет ЛЦУ, тактическим фонарем и даже блоком наведения. Десять патронов и довольно большая дульная энергия. Правда, штука довольно увесистая и габаритная, в кармане не спрячешь.
Taurus LOM-13
Эта модель производится на бразильском оружейном заводе Forjas Taurus S.А. Выглядит копией огнестрельного брата, Taurus Model 905. Пять патронов, эргономичная рукоять, точный, надежный. Самое главное, прекрасно подходит для скрытного ношения.
Лидер
В качестве прототипа используется легендарный «ТТ». Самозарядный «Лидер» внешне — точная копия. Начальная скорость пули достигает 308 м/с, магазин на 7 патронов. Хватит, чтобы заставить задуматься любого агрессора, даже без выстрела.
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