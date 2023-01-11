Самые распространенные травматические пистолеты

Почему-то для многих травматический пистолет так и остался невнятной игрушкой, не способной причинить серьезный вред нападающему. Однако при правильном использовании грамотно подобранный травмат легко убережет вас от серьезных проблем, да и оппонент, при малейшем наличии мозгов, не станет связываться с оружием. Эта пятерка травматических пистолетов не подойдет тем, кто решил купить себе «игрушку» для поднятия самооценки. Зато прекрасно устроит тех, для кого вопрос собственной безопасности стоит на первом месте.









Шаман

Оса

Grand Power T12

Taurus LOM-13

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