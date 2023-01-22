10 очень интересных фактов о… попе
1. Женщины с пышными бедрами и большими ягодицами умнее своих худеньких оппоненток. Исследование, подтвердившее эту теорию, проводилось в 2008 году, где тестировались умственные способности 16 000 женщин.
2. Большая ягодичная мышца — самая крупная мышца в теле человека. С ее помощью мы можем поддерживать прямое положение корпуса, а также прыгать и бегать.
3. Ходят слухи, что пятая точка Дженнифер Лопес застрахована на сумму 1 миллиард долларов, хотя сама певица это отрицает.
4. Некоторые водяные черепахи умеют дышать через задний проход. Точнее, через клоаку, но у черепах это одно и то же.
5. В честь певицы Бейонсе назвали редкий вид слепней (Scaptia beyonceae). Из-за золотистой… нижней части тела.
6. В среднем человек пускает газы от 13 до 21 раза в день. Простите за грубый реализм.
7. Согласно исследованию Техасского университета, мужчинам более важен изгиб ягодиц женщины, чем их размер.
8. Женщины предпочитают получать комплименты именно о своей пятой точке. На втором месте находятся комплименты про глаза и грудь.
9. В 2013 году термин «тверкинг» был официально внесен в Оксфордский словарь.
10. У Микел Руффинелли самые большие бедра в мире. Их объем составляет 2,5 метра.
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