Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

15 обалденных фактов о глазах, которых вы никогда не слышали

15 обалденных фактов о глазах, которых вы никогда не слышали

Перед вами небольшой сборник очень интересных коротких фактов о глазах, которые вас очень удивят.


Карие глаза на самом деле голубые под коричневым пигментом. Существует даже лазерная процедура, которая позволяет превратить карие глаза в голубые навсегда.

Каждый 12-й представитель мужского пола — дальтоник.

Ваши глаза всегда останутся такого же размера, что и при рождении, а уши и нос не перестают расти.

Глаз человека способен воспринимать только три участка спектра: красный, синий и зеленый. Остальные цвета являются сочетанием этих цветов.

Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что последнюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах.

В среднем за всю жизнь мы видим около 24 миллионов разных изображений.

Глаза передают в мозг огромное количество информации каждый час. Пропускная способность этого канала сопоставима с каналами интернет-провайдеров крупного города.

Наши глаза фокусируются примерно на 50 вещах в секунду.

Майя считали косоглазие привлекательным и пытались сделать так, чтобы их дети были косоглазыми.

Шизофрению можно определить с точностью до 98,3% с помощью обычного теста на движение глаз.

Люди и собаки — единственные, кто ищет зрительные подсказки в глазах других, а собаки делают это только общаясь с людьми.


Примерно у 2% людей есть редкая генетическая мутация, благодаря которой у них наблюдается дополнительная колбочка сетчатки. Это позволяет им видеть 100 миллионов цветов. Обычные люди различают около миллиона цветов.

Космонавты не могут плакать в космосе из-за гравитации. Слезы собираются в маленькие шарики и начинают пощипывать глаза.

У пчел в глазах есть волоски. Они помогают определять направление ветра и скорость полета.

Около 65–85% белых кошек с голубыми глазами — глухие.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх