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Самые сложные места для выживания

Журнал “Погода” (Weatherwise) проанализировал несколько регионов земного шара, где преобладают экстремальные климатические условия, и составил окончательный список из десяти мест, которые вы, вероятно, предпочли бы обойти стороной. И действительно, погода в этих десяти точках настолько ужасна, что ставит под угрозу жизнь человека.

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10.Оймякон, республика Саха, Сибирь
Небольшое село Оймякон является самым холодным населенным пунктом на Земле. По некоторым оценкам, 500 человек, живущих там, вынуждены терпеть среднюю ночную температуру зимой порядка -45С, зато летом воздух прогревается до +30С. Зимой земля тверда, как камень. Чтобы вырыть могилу, требуется три дня. Никакие сельхозкультуры не могут произрастать здесь стабильно. Но жители привыкли к экстремальной погоде – единственная школа в Оймяконе закрывается только тогда, когда температура опускается ниже -52С.

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9.Остров Буве (Bouvet)
Принадлежащий Норвегии, это самый отдаленный остров в мире: его ближайший сосед – Земля Королевы Мод (Queen Maud Land) в Антарктиде, до которой 1500 км. Под островом находится потухший вулкан, а 90% поверхности покрыто ледником. Остров необитаем, на нём даже нет безопасной площадки для посадки вертолета. Только пингвины, живущие среди каменистых пляжей и скал, способны выдержать круглогодичные минусовые температуры.



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8.Центральная Сахара
На окраинах этой самой известной в мире пустыни можно найти водоемы, смягчающие климат. Но сердце Сахары – это совсем другое дело: там нет практически никакой растительности, а пылевые и песчаные бури случаются постоянно. В летние месяцы температура достигает 50С, зимой же падает ниже точки замерзания. В течение одного дня вы можете испытать колебания температуры от -0,5C до +37,5. Здесь вы реально не знаете, на каком вы свете.

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7.Южная Патагония, Анды
На снимке гора Серро Торре (Cerro Torre). Это зона ураганных ветров и грозовых штормов, холодных температур и нескончаемых снегопадов.

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6.Гандом-е Берьян (Gandom-е Beryan), Дашт-е Лут (Dasht-e Lut), Иран (вид из космоса)
Этот палящий пейзаж считается самым горячим местом на Земле. Дашт-е Лут переводится с фарси как “пустыня пустынь”, находится в восточной и центральной части Ирана и имеет среднюю температуру +70,7C. В центре пустыни Лут расположено необитаемое, безжизненное черное плато. Согласно местной легенде, в 1950-х караван с пшеницей просыпал свой груз на сухую почву. Несколько дней спустя другой караван проходил тем же путём и обнаружил, что зерно сгорело дочерна. Так эта область получила название “Гандом-е Берьян”, что на фарси означает “выжженная пшеница”.

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5.Лагерь Саммит (Summit), Гренландия
Ледяной дом станции Саммит, научно-исследовательский центр США. Здесь царят суровые полярные условия, а температура редко превышает 0С. В летние месяцы дневная температура составляет -11С, зимой же средне-минимальная опускается до -48С. Почти постоянные снежные бураны означают, что там очень легко заблудиться и замерзнуть.

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4.Район К2, Каракорум
Пик К2, или Годуин-Остин достигает высоты 8614 метров над уровнем моря и находится в пакистано-китайской области Гималаев. Ожесточенные бури не позволяют совершать восхождения в зимние месяцы. Массив К2 известен как “гора-хищник”. Всего 250 альпинистам удалось достичь её вершины. Многие альпинисты погибли, пытаясь её покорить. Фото 1910 года.

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3.Прибрежная Антарктида
Длинный участок побережья отличается температурами, которые непригодны для жилья. Смертоносные ураганы свирепствуют вдоль береговой линии. Ветра достигают скорости 200 с лишним километров в час.

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2.Высокие ледовые хребты территории Юкон и Аляски
Горную цепь на севере Канады и Соединенных Штатов называют североамериканскими Гималаями. Некоторые пики достигают высоты 6100 м над уровнем моря. Эта удаленная область редко посещается из-за бурь, которые бушуют непрестанно в течение многих недель. Пик Св. Ильи (на фото) находится всего в 10 милях от побережья Аляски. Климат там настолько суров, что там даже нет стационарных метеостанций.

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1.Станция Восток, Антарктика
Научно-исследовательская станция находится на восточной оконечности ледникового покрова Антарктиды. Долгое время она удерживала рекорд самого холодного места на земле – -88C, но недавно НАСА зафиксировало температуру -93,2C около высокого хребта на Восточно-антарктическом плато. Благодаря современным технологиям станция поддерживается в действующем состоянии для работы российских ученых. Непрерывные ветра, достигающие скорости 100 км в час, постоянно атакуют здание станции. В этом районе выпадает менее дюйма осадков год.

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