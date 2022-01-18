Самые сложные места для выживания

Журнал “Погода” (Weatherwise) проанализировал несколько регионов земного шара, где преобладают экстремальные климатические условия, и составил окончательный список из десяти мест, которые вы, вероятно, предпочли бы обойти стороной. И действительно, погода в этих десяти точках настолько ужасна, что ставит под угрозу жизнь человека.







10.Оймякон, республика Саха, Сибирь

Небольшое село Оймякон является самым холодным населенным пунктом на Земле. По некоторым оценкам, 500 человек, живущих там, вынуждены терпеть среднюю ночную температуру зимой порядка -45С, зато летом воздух прогревается до +30С. Зимой земля тверда, как камень. Чтобы вырыть могилу, требуется три дня. Никакие сельхозкультуры не могут произрастать здесь стабильно. Но жители привыкли к экстремальной погоде – единственная школа в Оймяконе закрывается только тогда, когда температура опускается ниже -52С.







9.Остров Буве (Bouvet)

Принадлежащий Норвегии, это самый отдаленный остров в мире: его ближайший сосед – Земля Королевы Мод (Queen Maud Land) в Антарктиде, до которой 1500 км. Под островом находится потухший вулкан, а 90% поверхности покрыто ледником. Остров необитаем, на нём даже нет безопасной площадки для посадки вертолета. Только пингвины, живущие среди каменистых пляжей и скал, способны выдержать круглогодичные минусовые температуры.

На окраинах этой самой известной в мире пустыни можно найти водоемы, смягчающие климат. Но сердце Сахары – это совсем другое дело: там нет практически никакой растительности, а пылевые и песчаные бури случаются постоянно. В летние месяцы температура достигает 50С, зимой же падает ниже точки замерзания. В течение одного дня вы можете испытать колебания температуры от -0,5C до +37,5. Здесь вы реально не знаете, на каком вы свете.На снимке гора Серро Торре (Cerro Torre). Это зона ураганных ветров и грозовых штормов, холодных температур и нескончаемых снегопадов.Этот палящий пейзаж считается самым горячим местом на Земле. Дашт-е Лут переводится с фарси как “пустыня пустынь”, находится в восточной и центральной части Ирана и имеет среднюю температуру +70,7C. В центре пустыни Лут расположено необитаемое, безжизненное черное плато. Согласно местной легенде, в 1950-х караван с пшеницей просыпал свой груз на сухую почву. Несколько дней спустя другой караван проходил тем же путём и обнаружил, что зерно сгорело дочерна. Так эта область получила название “Гандом-е Берьян”, что на фарси означает “выжженная пшеница”.Ледяной дом станции Саммит, научно-исследовательский центр США. Здесь царят суровые полярные условия, а температура редко превышает 0С. В летние месяцы дневная температура составляет -11С, зимой же средне-минимальная опускается до -48С. Почти постоянные снежные бураны означают, что там очень легко заблудиться и замерзнуть.Пик К2, или Годуин-Остин достигает высоты 8614 метров над уровнем моря и находится в пакистано-китайской области Гималаев. Ожесточенные бури не позволяют совершать восхождения в зимние месяцы. Массив К2 известен как “гора-хищник”. Всего 250 альпинистам удалось достичь её вершины. Многие альпинисты погибли, пытаясь её покорить. Фото 1910 года.Длинный участок побережья отличается температурами, которые непригодны для жилья. Смертоносные ураганы свирепствуют вдоль береговой линии. Ветра достигают скорости 200 с лишним километров в час.Горную цепь на севере Канады и Соединенных Штатов называют североамериканскими Гималаями. Некоторые пики достигают высоты 6100 м над уровнем моря. Эта удаленная область редко посещается из-за бурь, которые бушуют непрестанно в течение многих недель. Пик Св. Ильи (на фото) находится всего в 10 милях от побережья Аляски. Климат там настолько суров, что там даже нет стационарных метеостанций.Научно-исследовательская станция находится на восточной оконечности ледникового покрова Антарктиды. Долгое время она удерживала рекорд самого холодного места на земле – -88C, но недавно НАСА зафиксировало температуру -93,2C около высокого хребта на Восточно-антарктическом плато. Благодаря современным технологиям станция поддерживается в действующем состоянии для работы российских ученых. Непрерывные ветра, достигающие скорости 100 км в час, постоянно атакуют здание станции. В этом районе выпадает менее дюйма осадков год.