Золотые принципы жизни

Общаясь с другими людьми, мы часто не задумываемся, что сами виноваты в тех конфликтах, которые возникают или в негативном к себе отношении.



Никто не в праве указывать другому, что делать, но, если вы желаете изменить мир вокруг себя, то стоит начать с себя.







А ведь они достаточно просты, но соблюдая их можно, действительно изменить окружающим мир к лучшему. Например, не зря же есть такое высказывание: Не судите и не судимы будете. А ведь и правда, часто в своем глазу человек не хочет замечать и бревна, а в чужом видит малейшую соринку.



Изучите все принципы на нашем сайте и постарайтесь хоть половину из них использовать.



1. Принцип зеркала. Прежде чем судить о других, следует обратить внимание на себя.



2. Принцип боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.



3. Принцип верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.



4. Принцип бумеранга. Когда мы помогаем другим, мы помогаем сами себе.



5. Принцип молотка. Никогда не используйте молоток, чтобы убить комара на лбу собеседника.



6. Принцип обмена. Вместо того чтобы ставить других на место, мы должны поставить на их место себя.



7. Принцип обучения. Каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь научить.

8. Принцип харизмы . Люди проявляют интерес к человеку, который интересуется ими.9. Принцип 10 баллов. Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их проявлять свои лучшие качества.10. Принцип конфронтации. Сначала следует позаботиться о людях и только потом вступать с ними в конфронтацию.11. Принцип каменной скалы. Доверие — это фундамент любых взаимоотношений.12. Принцип лифта. В процессе взаимоотношений мы можем поднимать людей вверх или опускать вниз.13. Принцип ситуации. Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас больше, чем взаимоотношения.14. Принцип Боба. Когда у Боба есть проблемы со всеми, главной проблемой обычно является сам Боб.15. Принцип доступности. Легкость в отношениях с самим собой помогает другим чувствовать себя свободно с нами.16. Принцип окопа. Когда готовишься к сражению, выкопай для себя такой окоп, чтобы в нем поместился друг.17. Принцип земледелия. Все взаимоотношения нужно культивировать.18. Принцип 101 процента. Отыскать 1 процент, с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.19. Принцип терпения. Путешествовать вместе с другими всегда приходится медленнее, чем путешествовать одному.20. Принцип празднования. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не только в том, насколько мы верны друзьям, когда они терпят неудачу, но и в том, как сильно мы радуемся , когда они добиваются успеха.21. Принцип дружбы. При прочих равных условиях люди будут стремиться работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных условиях они все равно будут это делать.22. Принцип сотрудничества. Совместная работа повышает вероятность совместной победы.23. Принцип удовлетворения. В замечательных взаимоотношениях сторонам для получения удовольствия достаточно просто находиться вместе.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)