10 самых небезопасных машин в истории автопрома

Самые небезопасные машины в истории автопрома
Автомобиль – это одна из тех вещей, которая должна быть максимально безопасной. К сожалению, так получается далеко не всегда. По злому року или из-за недальновидности конструкторов, некоторые модели автомобилей получаются всех опасными в первую очередь для самих водителей.
1. Ford Model T
Ford Model T - настоящая легенда.
Автомобиль Ford Model T от 1908 года настоящая легенда. Более того, он еще и настоящий символ. При всем при этом этот «старичок» является еще и одним из самых опасных автомобилей. Отчасти это получилось потому, что в те времена понятие безопасности автомобиля только зарождалось. Однако, факт остается фактом - Ford Model T был лишен многих привычных современному автомобилисту вещей, что делают его путь безопаснее.
2. Chevrolet Corvair
Chevrolet Corvair - автомобиль с самой ужасной подвеской.
В начале 60-х годов прошлого столетия, требования к автомобилям все еще небыли хоть как-нибудь стандартизированы. По этой причине, во многих моделях отсутствовали даже самые обычные средства индивидуальной и коллективной безопасности. Одной из таких машин была Chevrolet Corvair. Хуже всего у машины дела обстояли с подвеской и заднемоторной компоновкой, которые делали ее не самой безопасной.
3. Porsche 911
Porsche 911 - такой именитый и такой опасный.
Сложно поверить, однако такой именитый цикл автомобилей, как Porsche 911, далеко не всегда мох похвастаться высоким уровнем безопасности. Модели 70-х годов имели просто отвратительную компоновку, что делало их крайне уязвимыми в вопросе потери контроля на высокой скорости.
4. Ford Pinto
Ford Pinto из 1970-х.
В 70-е годы автопроизводители Детройта были связаны такими вещами, как острая конкуренция и борьба за снижение цены. Погоня за двумя зайцами не дала ничего хорошего. В результате «творчества» появились такие машины, как Ford Pinto. У машины было огромное количество недостатков в области безопасности, вплоть до того, что существовала угроза повреждения топливного бака при езде.
5. DeLorean DMC-12
DeLorean DMC-12 - один из самых опасных авто десятилетия.
Знаковый спортивный автомобиль DeLorean DMC-12, известный большинству в первую очередь благодаря фантастическому фильму «Назад в будущее» на самом деле стал одним из самых неудачных и опасных автомобилей своего десятилетия. Машина получилась достаточно хрупкой. Вдобавок к этому, ее замечательные двери-чайки было невозможно открыть при переворачивании авто на крышу.
6. Pontiac Fiero
Pontiac Fiero - автомобиль факел.
В свое время Pontiac Fiero должен был восстановить доброе имя производителя. К сожалению, первые модели этого «скромняги» запомнились автомобилистом благодаря другому качеству. В шутку добавим, что Pontiac Fiero можно смело считать первым автомобилем-факелом. Из-за целого ряда технических недостатков, у модели очень часто случались возгорания двигателя.
7. Yugo GV
Yugo GV.
Сербский Yugo GV выбрался на мировой рынок едва ли не через 15 лет после своего выпуска на родине. За это время машина не просто морально устарела, она банально не соответствовала всем, на тот момент современным, требования к безопасности. Более того, Yugo GV был еще и одним из самых «грязных» автомобилей.
8. Ford Bronco II
Ford Bronco II - джип-матрёшка.
Автомобиль Ford Bronco II был невероятно популярен в свое время, во многом благодаря тому, что попал на пик взлета популярности внедорожников. К сожалению, эта машина оказалась настоящей «матрешкой». Переворачивала она почти в каждой ситуации, предполагающей переворачивание машины. В результате этого погибали десятки водителей в год.
9. Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt - звезда скандалов.
Автомобиль Chevrolet Cobalt стал настоящей звездой целой серии скандалов, вокруг своего производителя. Главным достижением «конструкторов» здесь стало то, что этот автомобиль просто периодически глушил свой двигатель. Происходило это из-за целой серии дефектов, которые не могли убрать долгое время.
10. Ferrari 458 Italia
Ferrari 458 Italia.
Еще одни автомобиль-факел - это Ferrari 458 Italia. Хуже всего то, что его двигатель загорался в силу особенностей размещения в конструкции отдельных элементов. Убрать эти недостатки не представлялось возможным, даже за счет глубокой модернизации модели.
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