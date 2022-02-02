20 оригинальных скульптур со всего мира, которые бросают вызов законам физики

Оригинальные статуи и скульптуры со всего мира.

1. «Сила природы»

Знаменитая скульптура Лоренцо Квинни.

2. «Вурса»

Одна из самых необычных скульптур Даниэля Фирмана.

3. «Книжный водопад»

Удивительный книжный водопад от Алисии Мартин.

4. «Проволочные феи»

Удивительные проволочные феи скульптора Робина Уайта .

5. «Парящий камень»

Настоящий шедевр в исполнении Смабана Аббаса

6. «Кофейный поцелуй»

Смелая скульптура Джонсона Цанга.

7. «Бросок VI»

Скульптура, которой удалось бросить вызов законам гравитации.

8. «Забирай мою молнию, но не трогай мой гром»

Искажение реальности. Автор: Alex Chinneck.

9. Бронзовые «путешественники»

Призрачный образ от знаменитого скульптора Бруно Каталано.

10. «Переход»

Статуя современного скульптора Фредрика Раддума, поражающая своей неординарностью .

11. «Падающий полицейский»

Невероятная скульптура, которая бросает вызов гравитации.

12. «Окно с лестницей — помощи ждать поздно»

Скульптура, парящая в небе от Леандро Эрлиха.

13. «Гиперреалистичные иллюзии»

Гиперреалистичные иллюзии из дерева от Тома Эккерта.

14. Автомобильные скульптуры

Парящие в воздухе автомобильные скульптуры от известного скульптора Джерри Джуда.

15. «Апельдорнские девы»

Прекрасные девы Элисабет Стинстра.

16. Скульптурные фантазии

Парящие скульптуры от Jerzy Kedziora.

17. «Пентатека»

Знаменитая скульптура Фабиана Мереля.

18. «Мебельная гора, последний переезд»

Сюрреалистическая инсталляция от Леандро Эрлиха.

19. «Подберись и соберись»

Скульптур, который ставит под сомнение законы гравитации.

20. «Балансировка камней»

Чудеса балансировки от Андриана Грея.