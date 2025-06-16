Массовые бои на холодном оружии в древности: почему они длились долго

Многие любители исторических сражений знают, что они длились довольно долгое время. Воины вступали в бой с холодным оружием начиная с древних Греков и римлянами, и кончая Средневековьем. Бои зачастую длились от нескольких часов до целого дня. Почему так происходило?
Стоит учесть, что например, бой один на один на мечах проводится довольно быстро. Это как бой двух истребителей. Кто первым допустит ошибку в сражении, проиграл. Здесь все решало только одно мгновение.
Стоит различать, что реальные боевые условия это далеко не спортивные состязания. Все, кто вступает в него, сильно рискуют своей жизнью. Уровень риск был запредельный. Возможно, даже выше, чем в современное время. Ведь если воин получал рану в корпус или шею, то от кровопотери он мог легко умереть. Даже если боец получил легкое ранение руки или ноги, то ему стоило продолжать сражаться дальше, ведь в то время не было полевых врачей. Если воин сдается, то его могли просто напросто затоптать. Это могли сделать даже свои сотоварищи, так как плотное построение фаланги не дает места для маневров.
В такой обстановке многие воины знают, что они идут на большой риск, ведя бой. Здесь они стараются максимально себя сберечь. Они активно прячутся за большими щитами и стараются не подставлять свои уязвимые места. Много времени у бойца уходило на то, чтобы найти уязвимости у своего противника. Ведь нужно было подключить дополнительные усилия и постараться не попасть в ловушку самому. Исторические бои того времени превращались в «посиделки» с аккуратными и осторожными выпадами в сторону противника.
Воины с тяжелыми щитами идут в бой / Фото: e-news.su
Сюда же добавляется и большой расход энергии. Ее было мало. Ведь у бойца были тяжелые щиты и доспехи. Сам противник просто так подставляться не хотел и какое-то время многие армии просто смотрят друг на друга.
В первом сходе армии стараются прощупать друг друга, оценить стойкость противника. После этого процесса, армии расходятся, в такое время раненых даже могло не быть. Спустя некоторое время, следует второй сход, он уже более плотный. В таком случае, все зависит от стойкости бойцов, которые должны были подготовлены и морально, и физически.
Как только противник замечал, что на одном из участков слабела оборона, он мог навалиться всей массой сюда и проломить линию. Если вдруг это не получится сделать, то враг отойдет обратно. Противник сделает короткую передышку, попробует попросить у командиров подкрепление. Если же у противника получается продавать линию обороны, то они ее продавливают, но опять же с большим риском для своей жизни. В древности воины могли считаться хищниками. Ведь они знали, что стоит агрессивно нападать, только тогда, когда у тебя есть хоть какие-то гарантии успеха. Нужно было иметь либо преимущество в численности и силе, или умениях, а то можно самому нарваться на неприятности. Ведь даже огромный тигр или леопард не выживет со сломанным позвоночником.
Воины сражаются в бою / Фото: vk.com/wall308532026
Травоядное животное может легче перенести травму. Ведь оно восстанавливается быстрее, ему не надо каждый день бегать за добычей. Его еда под ногами. Так работает и у профессиональных воинов. Ведь какой-нибудь ремесленник может прожить без ноги или руки, а вот воин уже нет. Если боец хоть раз покалечил себя в бою, то ему будет сложно восстановиться и это будет означать закат его «карьеры».
Римские легионеры / Фото: amiel.club
По этой причине многие профессионалы старались быть максимально осторожными в бою. Если ремесленника загнали в фалангу и дали копье, то он вел себя тоже осторожно. Из-за этого и были медленные бои между армиями. Даже в ходе активного боя, потерь было не всегда так много.
«Танцы» на месте многие армии могли устраивать долго. Ведь в такой момент можно провести и ротацию состава. Уставшие отряды уходят с поля боя, а новые встают вместо них. Многие ожидают кровавой битвы, а она получается очень долгой и невыносимой.
Легионеры стоят в строю / Фото: iz.ru
В кино показывают активную фазу боя, когда воины бегут друг на друга, но так почти никто не воевал. Это больше относится к финальной части сражения. Таким способом, могли только завершить бой.
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