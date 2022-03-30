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7 кемперов, которые доказывают, что можно комфортно жить и за пределами дома


Самые необычные кемперы.

Самые необычные кемперы.

Дом на колесах – это одно из величайших изобретений человека. С этим согласится каждый, кому уже довелось оценить по достоинству все преимущества путешествий подобного формата. Подумайте только, можно покорять самые дальние и глухие уголки, не выходя из зоны фактически домашнего комфорта.

1. Ford Push Button Station Wagon


Уникальный Ford Push Button Station Wagon почти как швейцарский нож.

Уникальный Ford Push Button Station Wagon почти как швейцарский нож.

 

В середине XX века Америка пережила настоящий бум путешествий на автомобилях. Как следствие, стало появляться огромное количество самых разнообразных концептов домов на колесах. Был среди них и вот такой «мутант», лаконичный (на первый взгляд) универсал, который в мгновение ока мог дать все, о чем может только мечтать путешественник-любитель. При этом «чудесная» трансформация происходила при помощи электропривода.

 

2. Kom-Pak Sportsman Trailer


Лаконичный и утонченный Kom-Pak Sportsman Trailer.

Лаконичный и утонченный Kom-Pak Sportsman Trailer.

 

Такой стильный трейлер-прицеп был отличным дополнением к любому семейному автомобилю в 40-е годы прошлого века. В комплект даже входила лодка, которая укладывалась на крышу. Внутри было место для жизни и сна, несколько удобных зон хранения, мобильная кухня и емкости для воды. При покупке кемпер предлагали покрасить в цвет автомобиля!

3. VW Shadow Camper


Настоящая легенда рынка кемперов VW Shadow Camper.

Настоящая легенда рынка кемперов VW Shadow Camper.

 

Наверняка многим уже доводилось видеть этот кемпер хотя бы в кино. Его главной особенностью был специальный механизм, который позволял поворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси. Это должно было помочь трейлеру в многочисленных маневрах. Хотя механизм получился и весьма сомнительным, как дом на колесах Shadow Camper был очень хорош. В нем помещалось 3 взрослых человека, была ванная и кухня.

 

4. Saab Toppola


Шведы решили сделать Saab Toppola без прицепа.

Шведы решили сделать Saab Toppola без прицепа.

 

В большинстве случаев жилой модуль кемпера ставится на достаточно массивное отдельное шасси. Вот только умельцы из шведской компании Saab решили подойти к решению вопроса с принципиально другой стороны и использовать в качестве шасси сам автомобиль. Получилось настолько хорошо и интересно, что жилые модули, устанавливающиеся на саму машину, компании клепают и по сей день.

 

5. Terrawind


Роскошный Terrawind для путешествий и отдыха.

Роскошный Terrawind для путешествий и отдыха.

 

Перейдем к чему-нибудь более современному и на порядок более дорогостоящему. Вот кемпер Terrawind (он больше похож на автобус, которым, по сути, и является) способен преодолевать даже водные преграды. Внутри несколько полноценных комнат. Есть спальня, кухня, санузел, общее пространство. С такого кемпера можно даже рыбачить.
Внутри очень просторно.

Внутри очень просторно.

 

6. VW Doubleback


Отличная идея в VW Doubleback.

Отличная идея в VW Doubleback.

 

На первый взгляд этот Volkswagen - обычный микроавтобус, но все совсем не так просто. Компания Doubleback разработала специально для таких машин выдвижной жилой модуль. С его помощью можно значительно увеличить доступное пространство. В таком «жилье» придется потесниться, однако все лучше, чем спать в палатке.

 

7. Honda N-Camp


Японцами сделан Honda N-Camp для японцев.

Японцами сделан Honda N-Camp для японцев.

 

Скорее всего, этот концепт (если когда-то и будет реализован) не выйдет за пределы Японии. Впрочем, именно для ее жителей он в первую очередь и разрабатывался, ведь там любят все небольшое. Несмотря на достаточно скромные габариты, Honda N-Camp - настоящая находка для туриста.

Бонус: EarthRoamer XV-JP


Простой и удобный EarthRoamer XV-JP.

Простой и удобный EarthRoamer XV-JP.

 

Конечно, нельзя не вспомнить про классические жилые модули, устанавливающиеся на крышу. Главное достоинство подобных кемперов в том, что для них не нужен какой-то специальный автомобиль. Уровень комфорта «относительный», однако самые хардкорные путешественники и этому рады будут.

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7 кемперов, которые доказывают, что можно комфортно жить и за пределами дома

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7 кемперов, которые доказывают, что можно комфортно жить и за пределами домаПодписаться на мой Instagram
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