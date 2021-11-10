Что такое сампуру, и зачем японцы продают еду, которую невозможно есть

Сампуру - пластиковая еда в Японии.
Некоторое время назад Интернет потряс ролик, вызвавший огромное количество споров и пересудов. В ролике мужчина бойко из пластика отливал изящные капустные листья, попутно окрашивая их в природно-зеленоватый цвет. «Нас кормят пластиком!» — сокрушались доверчивые зрители. Однако, на самом деле, речь шла о сампуру — специальной пластиковой еде для японских ресторанов.
Пластиковая еда в Японии очень популярна.
Все блюда на витринах в Японии сделаны из пластика.
Сампуру не предназначена для того, чтобы скармливать пластиковую еду покупателям. Назначение этой искусственной, но чрезвычайно реалистично выглядящей еды в том, чтобы привлечь клиентов в японские рестораны. И эта практика особенно популярно сегодня, когда в Японии так много туристов, не знающих ни слова на местном языке. В конце-концов, для иностранца гораздо проще понять по витрине, может ли это заведение предложить ему то, что ему хочется, и проще указать официанту на блюдо пальцем, чем сражаться с гугло-переводчиком на своем смартфоне.
Сампуру выглядит очень реалистично.
Такие блюда помогают клиентам быстрее сориентироваться в меню заведения.
История сампуру началась еще в 1917 году, но тогда искусственную еду использовали исключительно в качестве декора дома — так же, как и искусственные растения. Однако несколькими годами позже некоторые рестораны заметили, что стоит только поставить такую еду на витрину, и прибыль заведения увеличивается в разы. Более того, если поместить сампуру не только на внешней витрине, чтобы привлечь новых посетителей, но и внутри обеденного зала, то посетители быстрее определяются с заказом, чаще делают выбор в пользу более дорогих блюд, а у иностранцев появляется возможность заказать себе ужин более обдуманно.
Такая еда призвана завлекать посетителей в ресторан.
Большинство сампуру раскрашиваются вручную.
Сейчас этим фокусом пользуются практически все заведения Японии, где можно поесть. Более того, на сампуру иногда тратятся довольно внушительные деньги (вплоть до миллиона йен, или 8500 долларов США), а пластиковая копия может стоит в 10 раз больше самого блюда из ресторана. Рестораны заказывают точные реплики их собственных блюд, и выглядеть такие реплики должны, безусловно, исключительно натурально и аппетитно.
Сампуру выглядит, как настоящая еда.
Часто отличить пластиковую еду от настоящей практически невозможно.
Учитывая популярность пластиковой еды в Японии, стоит ли удивляться, что с сампуру связано огромная индустрия по ее производству. Безусловным лидером, держащим в руках около 80% всего производства сампуру, является компания Iwasaki Be-I. в 1932 году ее основатель — Риозо Ивасаки — был одним из первых, кто начал делать еду из пластика. Он переехал в Осаку и там его продукция имела невероятный успех.
Сампуру помогают иностранцам определиться с выбором блюд.
Сампуру может дорого обойтись хозяевам ресторанов, но такие вложения быстро окупаются.
Сампуру — это, безусловно, не только бизнесс, но и искусство. Основная часть еды изготовляется для специальных клиентов по их особым примерам — и примерами служат настоящие блюда с едой. Так что форма, размеры, цвет — все отличается, в зависимости от оригинала. Полностью весь процесс изготовления сампуру не оглашается, но известно, что раскрашивается такая еда вручную.
Сейчас сампуру - это огромный бизнес.
Пластиковая еда.
А раз есть ручная работа, то есть и коллекционеры. В Японии есть несколько коллекционеров, собирающих уникальные экземпляры сампуру. Впрочем, даже обычный турист может купить себе что-нибудь на память — для этого надо отправиться в район между Ueno и Asakusa, где находится улица, известная как «Kitchen Town» (кухонный городок) — здесь продается абсолютно все для ресторанного бизнеса, начиная от стульев, плит, скатертей, заканчивая, собственно, сампуру.
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