Как сэкономить время на сложных садовых работах

Работы в саду обычно занимают очень много времени и отнимают силы. Порой у садоводов даже не остается нескольких свободных минут, чтобы отдохнуть.

К сожалению, многие садоводы упускают из виду огромное количество оригинальных идей и устройств, которые могут значительно облегчить работы на участке. Сюда можно отнести и приспособления для быстрого сбора урожая, и нестандартные способы выращивания овощей, ягод и зелени, которые позволяют избежать возни на грязных грядках и многое, многое другое.

Делимся хитростями, которые должен знать каждый садовод, ценящий свое время.











































































































































































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