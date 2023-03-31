Работы в саду обычно занимают очень много времени и отнимают силы. Порой у садоводов даже не остается нескольких свободных минут, чтобы отдохнуть.
К сожалению, многие садоводы упускают из виду огромное количество оригинальных идей и устройств, которые могут значительно облегчить работы на участке. Сюда можно отнести и приспособления для быстрого сбора урожая, и нестандартные способы выращивания овощей, ягод и зелени, которые позволяют избежать возни на грязных грядках и многое, многое другое.
Делимся хитростями, которые должен знать каждый садовод, ценящий свое время.
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Как сэкономить время на сложных садовых работах
Работы в саду обычно занимают очень много времени и отнимают силы. Порой у садоводов даже не остается нескольких свободных минут, чтобы отдохнуть.
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