100-летняя татуировщица Филиппин и последняя хранительника древних традиции открыла свои секреты

Тату – украшение для охотников за головами и женщин народа калинга

Ванг-од живет в деревне Бускалан, окруженной рисовыми полями. Источник: pinterest.com

106-летняя татуировщица - главная достопримечательность округи

Карьера татуировщицы – самая долгая в истории

В настоящее время Ванг-од выполняет совсем лаконичный рисунок, но и он привлекает множество туристов. Источник: pinterest.com

Ванг-од, ее внучатая племянница Грейс Паликас и узоры, которые можно выбрать для тату в Бускалане

Кто и как делает тату в знаменитой деревне

Ванг-од – самая возрастная модель Vogue.