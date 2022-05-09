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Оскар Уайльд - денди, который всегда выходил за рамки дозволенного


Оскар Уайльд - британский писатель, поэт ирландского происхождения. | Фото: iledebeaute.ru.

Оскар Уайльд - британский писатель, поэт ирландского происхождения. | Фото: iledebeaute.ru.

Писатель, эстет, денди да и просто экстраординарная личность – именно таким запомнился современникам писатель Оскар Уайльд. Ему довелось подняться на вершины литературного олимпа и заслужить любовь окружающих, а затем упасть на самое дно. Несмотря на все «прегрешения», британцы до сих пор любят Оскара Уайльда и считают его самым остроумным писателем.

Оскар Уайльд в детстве, одетый как девочка. | Фото: diletant.media.

Оскар Уайльд в детстве, одетый как девочка. | Фото: diletant.media.

Оскар Уайльд родился в 1854 году в семье ирландцев в Дублине. Его родители, очень обеспеченные и образованные люди, были ярыми националистами, выступающими за независимость Ирландии. Мать очень хотела девочку, поэтому до пяти лет Оскар не осознавал, что он мальчик. Госпожа Уайльд одевала сына в платьица и накручивала локоны. В таком виде Оскар выходил с ней гулять на улицу.
В наказание за провинности маленький Оскар часто оказывался запертым в чулане, однако это ему нравилось. В одиночестве мальчик давал волю своей неуемной фантазии.
Oscar Wilde - писатель, эстет, денди. | Фото: diletant.media.

Oscar Wilde - писатель, эстет, денди. | Фото: diletant.media.

В школьные годы Оскар Уайльд также выделялся из общей массы. Он невероятно быстро читал, искрометно шутил и находил общий язык со всеми.
Будучи в Оксфорде, писатель превосходно учился без особого усердия, за что за ним закрепилась слава везунчика. Именно в студенческие годы Оскар Уайльд прослыл денди и эстетом.

Помимо развлечения на многочисленных вечеринках Оскар Уайльд серьезно занимался литературной деятельностью. В 26 лет он издал свой первый сборник стихов и тут же стал вхож в круг британских литераторов.
Оскар Уайльд - лондонский денди. | Фото: marciokenobi.files.wordpress.com.

Оскар Уайльд - лондонский денди. | Фото: marciokenobi.files.wordpress.com.

Затем писатель совершает множество поездок по Европе и Америке, где он выступает с лекциями и при этом эпатирует публику своими пестрыми нарядами. Публика видит его то в коротких штанах и чулках, то в камзоле в цветочек.
Оскар Уайльд со своей семьей. | Фото: diletant.media.

Оскар Уайльд со своей семьей. | Фото: diletant.media.

Богемная жизнь требовала от Оскара Уайльда значительных финансов, которых у писателя не хватало, поэтому он решил жениться. Он взял в жены Констанс Ллойд – девушку из Дублина, влюбленную в Оскара с детства. После переезда в Лондон у пары рождается двое детей, после чего писатель охладевает к супруге и устремляет все свое внимание на юношей (что, впрочем, имело место и до брака).
Оскар Уайльд с любовником Альфи Дугласом. | Фото: diletant.media.

Оскар Уайльд с любовником Альфи Дугласом. | Фото: diletant.media.

Писатель влюбился в юношу Альфи Дугласа, и после этого его жизнь пошла под откос. В 1895 году Оскар Уайльд предстал перед судом и за «аморальное поведение» оказался за решеткой на 1,5 года. После выхода на свободу от писателя все отвернулись: жена умерла, дети отказались от него, а друзья брезгливо отворачивались.

Оскар Уайльд переехал во Францию, жил в дешевых отелях и пил. В один из дней он заметил у себя за ухом опухоль, именно она стала причиной смерти писателя.
Оскар Уайльд - денди, который всегда выходил за рамки дозволенного

"Оскар Уайльд - британский писатель, поэт, философ. | Фото: diletant.media.

 

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Оскар Уайльд - денди, который всегда выходил за рамки дозволенного

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Оскар Уайльд - денди, который всегда выходил за рамки дозволенногоПодписаться на мой Instagram
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