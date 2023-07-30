Какие сокровища инков дошли до нашего времени, и где находится затерянный «золотой» город Пайтити

Затерянный «золотой» город Пайтити.
Легенда об Эльдорадо, возникнув когда-то, не перестает вдохновлять весь мир на разного рода поиски, в том числе и творческие. О мифической стране, наполненной золотом, создаются увлекательные книги и фильмы, вновь и вновь снаряжаются экспедиции, призванные отыскать существовавшие некогда сокровища. Между тем, сохранились свидетельства о том, что край, где хранятся гигантские богатства ушедшей в прошлое империи инков, действительно существует где-то в глубине южноамериканских лесов.
Богатства инков и Конкиста - испанское завоевание
Империя инков возникла в 11 веке и была крупнейшим государством Южной Америки. Она объединяла индейцев на большой территории - от современного города Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили, под конец своего существования империя занимала площадь до двух миллионов квадратных километров. Столицей был город Куско, по легенде, построенный первым Инкой – основателем государства Манко Капаком.
Куско слыл "золотым" городом, храмы и простые дома в нем были облицованы золотыми пластинами. Инки выплавляли драгоценные металлы в большом количестве, и, с учетом индейского культа Солнца, изделия из золота были распространены повсеместно.
Франсиско Писарро
В 16 веке началась экспансия европейцев на земли Южной Америки, очень быстро испанские конкистадоры взяли под контроль большую часть территории государства инков. Особую роль в колонизации сыграл конкистадор Франсиско Писарро, которому принадлежит слава завоевателя империи.
Силы были неравны - европейцы одерживали победы в стычках с коренным населением. В 1533 году испанцам удалось захватить в плен вождя инков Атауальпу, чьи силы были на тот момент ослаблены внутренними распрями. С именем Атауальпы связывают получение самого крупного военного трофея в мировой истории.
Выкуп Атауальпы
Атауальпа
Глава инков предложил уплатить испанцам выкуп в золоте и серебре, причем золото должно было заполнить комнату, где содержался вождь, до высоты вытянутой вверх руки. В другие комнаты приносили серебро. Сбор драгоценных металлов занял несколько месяцев – 6 тонн золота и 12 тонн серебра, огромное количество ценностей, подтверждавшиъ особенную ценность Атауальпы для инков.
Фреска с изображением Атауальпы в Кахамарке, Перу
Отпустить вождя Писарро, несмотря на выкуп, отказался, и Атауальпа был казнен. Сокровища же отправились в Европу на нескольких кораблях, и их прибытие в Старый Свет в связи с особой ценностью и большим количеством золота вызвало сильную инфляцию.
Тем не менее, письменные свидетельства современников дают основания полагать, что в качестве выкупа была предложена лишь малая часть тех богатств, которыми располагали инки.
Сочинение Педро Сьеса де Леона
Как писал путешественник Педро Сьеса де Леон, помимо прочего первый оставивший свидетельства о существовании линий Наски, ущерб инкам от выкупа был довольно мал, а «большая часть (золота) находится в таких местах, что мы сами не знаем об этом». По оценкам колонизаторов, индейцы выплавляли в год до 180 тонн драгоценного металла. Куда же делось золото, не доставшееся конкистадорам? По легенде, его сохранили в тайном и труднодоступном городе, затерянном в сельве – Пайтити.
Музей золота, Богота, Колумбия
Прибытие несметных богатств с территорий, завоеванных испанцами, привело к тому, что в Южную Америку хлынули искатели Эльдорадо – золотой страны, где инки спрятали свои сокровища. В поисках заброшенного города совершались путешествия по Амазонке, то и дело находились очевидцы, которые подтверждали его существование и в доказательство предъявляли монеты с нетипичной чеканкой.
Миссионер Андрес Лопес писал в 1600 году о большом городе, богатом золотом, серебром и драгоценностями, расположенном в середине тропических джунглей около водопада и называемый Пайтити.
Памятник правителю Империи Инков Пачакутеку в Куско, Перу
Само государство инков к концу 16 века прекратило свое существование, и легенда гласила, что оставшиеся в живых инки переселились в Пайтити, где нашли свое убежище от европейцев. Эту историю рассказывают и в настоящее время – каждому туристу охотно поведают о городе Пайтити, который всегда расположен «где-то рядом», и который непременно видел кто-то из дальних родственников или близких знакомых рассказчика.
Существует ли в действительности затерянный «золотой» город?
Что касается названия - Пайтити, то по разным версиям оно происходит либо от «пайкикин», что на языке индейцев кечуа означало «такой же» («такой же, как Куско»), либо от «пай» - «отец и «тити» - «пума», либо, как гласит еще одна гипотеза, содержит в себе указание на озеро Титикака. Последнее породило легенду о находящемся на его дне золотом городе, который и был таинственным Эльдорадо.
Другое возможное объяснение названия – находящаяся поблизости от мифического города река Пайтити, или Патити, указания на которую встречаются в некоторых записках путешественников 16 века, но установить, какая из рек Южной Америки могла носить в то время такое название, пока не удалось.
Страница Рукописи 512
Большой вклад в изучение феномена заброшенного города внесла найденная в 1839 году так называемая Рукопись 512, составленная веком раньше португальской экспедицией, совершившей поход вглубь южноамериканского материка. Бандейранты, или охотники за индейцами, путешествовали около 10 лет и сообщали о заброшенном городе, якобы найденном ими. В сочинении подробно описывались улицы, дома (большинство которых были двухэтажными), храм и дворец, пещеры, бывшие некогда шахтами. Находка рукописи породило огромное количество домыслов, версий – в том числе о виденной путешественниками Атлантиде.
Точное местонахождение города до сих пор установить не удается, но благодаря интересу к легенде, на настоящий момент сделано множество археологических открытий и обнаружен ряд памятников эпохи инков.
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