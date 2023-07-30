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Какие сокровища инков дошли до нашего времени, и где находится затерянный «золотой» город Пайтити


Затерянный «золотой» город Пайтити.

Затерянный «золотой» город Пайтити.

Легенда об Эльдорадо, возникнув когда-то, не перестает вдохновлять весь мир на разного рода поиски, в том числе и творческие. О мифической стране, наполненной золотом, создаются увлекательные книги и фильмы, вновь и вновь снаряжаются экспедиции, призванные отыскать существовавшие некогда сокровища. Между тем, сохранились свидетельства о том, что край, где хранятся гигантские богатства ушедшей в прошлое империи инков, действительно существует где-то в глубине южноамериканских лесов.

Богатства инков и Конкиста - испанское завоевание


Империя инков возникла в 11 веке и была крупнейшим государством Южной Америки. Она объединяла индейцев на большой территории - от современного города Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили, под конец своего существования империя занимала площадь до двух миллионов квадратных километров. Столицей был город Куско, по легенде, построенный первым Инкой – основателем государства Манко Капаком.


Куско слыл "золотым" городом, храмы и простые дома в нем были облицованы золотыми пластинами. Инки выплавляли драгоценные металлы в большом количестве, и, с учетом индейского культа Солнца, изделия из золота были распространены повсеместно.
Франсиско Писарро

Франсиско Писарро

 

В 16 веке началась экспансия европейцев на земли Южной Америки, очень быстро испанские конкистадоры взяли под контроль большую часть территории государства инков. Особую роль в колонизации сыграл конкистадор Франсиско Писарро, которому принадлежит слава завоевателя империи.

Силы были неравны - европейцы одерживали победы в стычках с коренным населением. В 1533 году испанцам удалось захватить в плен вождя инков Атауальпу, чьи силы были на тот момент ослаблены внутренними распрями. С именем Атауальпы связывают получение самого крупного военного трофея в мировой истории.

Выкуп Атауальпы


Атауальпа

Атауальпа

 

Глава инков предложил уплатить испанцам выкуп в золоте и серебре, причем золото должно было заполнить комнату, где содержался вождь, до высоты вытянутой вверх руки. В другие комнаты приносили серебро. Сбор драгоценных металлов занял несколько месяцев – 6 тонн золота и 12 тонн серебра, огромное количество ценностей, подтверждавшиъ особенную ценность Атауальпы для инков.
Фреска с изображением Атауальпы в Кахамарке, Перу

Фреска с изображением Атауальпы в Кахамарке, Перу

 

Отпустить вождя Писарро, несмотря на выкуп, отказался, и Атауальпа был казнен. Сокровища же отправились в Европу на нескольких кораблях, и их прибытие в Старый Свет в связи с особой ценностью и большим количеством золота вызвало сильную инфляцию.
Тем не менее, письменные свидетельства современников дают основания полагать, что в качестве выкупа была предложена лишь малая часть тех богатств, которыми располагали инки.
Сочинение Педро Сьеса де Леона

Сочинение Педро Сьеса де Леона

 

Как писал путешественник Педро Сьеса де Леон, помимо прочего первый оставивший свидетельства о существовании линий Наски, ущерб инкам от выкупа был довольно мал, а «большая часть (золотанаходится в таких местах, что мы сами не знаем об этом». По оценкам колонизаторов, индейцы выплавляли в год до 180 тонн драгоценного металла. Куда же делось золото, не доставшееся конкистадорам? По легенде, его сохранили в тайном и труднодоступном городе, затерянном в сельве – Пайтити.
Музей золота, Богота, Колумбия

Музей золота, Богота, Колумбия

 

Прибытие несметных богатств с территорий, завоеванных испанцами, привело к тому, что в Южную Америку хлынули искатели Эльдорадо – золотой страны, где инки спрятали свои сокровища. В поисках заброшенного города совершались путешествия по Амазонке, то и дело находились очевидцы, которые подтверждали его существование и в доказательство предъявляли монеты с нетипичной чеканкой.

Миссионер Андрес Лопес писал в 1600 году о большом городе, богатом золотом, серебром и драгоценностями, расположенном в середине тропических джунглей около водопада и называемый Пайтити.
Памятник правителю Империи Инков Пачакутеку в Куско, Перу

Памятник правителю Империи Инков Пачакутеку в Куско, Перу

 

Само государство инков к концу 16 века прекратило свое существование, и легенда гласила, что оставшиеся в живых инки переселились в Пайтити, где нашли свое убежище от европейцев. Эту историю рассказывают и в настоящее время – каждому туристу охотно поведают о городе Пайтити, который всегда расположен «где-то рядом», и который непременно видел кто-то из дальних родственников или близких знакомых рассказчика.

Существует ли в действительности затерянный «золотой» город?


Что касается названия - Пайтити, то по разным версиям оно происходит либо от «пайкикин», что на языке индейцев кечуа означало «такой же» («такой же, как Куско»), либо от «пай» - «отец и «тити» - «пума», либо, как гласит еще одна гипотеза, содержит в себе указание на озеро Титикака. Последнее породило легенду о находящемся на его дне золотом городе, который и был таинственным Эльдорадо.
Другое возможное объяснение названия – находящаяся поблизости от мифического города река Пайтити, или Патити, указания на которую встречаются в некоторых записках путешественников 16 века, но установить, какая из рек Южной Америки могла носить в то время такое название, пока не удалось.
Страница Рукописи 512

Страница Рукописи 512

 

Большой вклад в изучение феномена заброшенного города внесла найденная в 1839 году так называемая Рукопись 512, составленная веком раньше португальской экспедицией, совершившей поход вглубь южноамериканского материка. Бандейранты, или охотники за индейцами, путешествовали около 10 лет и сообщали о заброшенном городе, якобы найденном ими. В сочинении подробно описывались улицы, дома (большинство которых были двухэтажными), храм и дворец, пещеры, бывшие некогда шахтами. Находка рукописи породило огромное количество домыслов, версий – в том числе о виденной путешественниками Атлантиде.
Точное местонахождение города до сих пор установить не удается, но благодаря интересу к легенде, на настоящий момент сделано множество археологических открытий и обнаружен ряд памятников эпохи инков.

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Какие сокровища инков дошли до нашего времени, и где находится затерянный «золотой» город Пайтити

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Какие сокровища инков дошли до нашего времени, и где находится затерянный «золотой» город ПайтитиПодписаться на мой Instagram
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