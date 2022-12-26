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“Наказание” для левшей

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Все эти вещи, которыми мы пользуемся каждый день, созданы так, что для левшей превращаются в настоящее наказание. Не верите? Ниже 12 повседневных вещей, которые снятся левшам в кошмарах…

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Попробуйте разрезать что-либо, держа ножницы в левой руке. Скорее всего, у вас ничего не выйдет. Ведь если держать ножницы «неправильной» рукой, лезвие находится не с той стороны и они становятся практически бесполезными.

Конечно, есть специальные ножницы для левшей, но они стоят почему-то дороже. Вот это несправедливость.

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Вот так приходится открывать банку, если ваша рабочая рука — левая. Ручка на открывалке находится с правой стороны, и крутить ее левой рукой нереально.

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Этот предмет стал не только неудобным, но и опасным. Зубчики у таких ножей находятся только с одной стороны. Когда вы держите нож левой рукой, то направление движения меняется на «от себя». Таким движением легко порезать руку.

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На ножах для хлеба находятся специальные зубчики. Зазубрины на них наклонены в одну сторону и помогают нарезать ровные куски хлеба. Если, конечно, вы держите нож не левой рукой. В этом случае зубья будут отталкивать крошки в обратную сторону, разбрасывая хлеб повсюду.

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Если попробуете открыть бутылку вина левой рукой, то, скорее всего, вы провозитесь еще несколько минут, прежде чем понять, что штопор крутится не в ту сторону.

Когда мы используем его левой рукой, то штопор приходится крутить против часовой стрелки. То есть по направлению к себе, и это ужасно неудобно.

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Попробуйте взять горячий чайник и налить чаю левой рукой. Что не так? Правильно, вы не видите, сколько там осталось воды, потому что на большинстве чайников мерная линия расположена только с одной стороны — с левой.

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Если вы левша, то вы не только не видите написанный текст, но и тут же смазываете рукой еще не засохшую пасту от ручки. В результате рука становится вся черная или синяя. Художники назвали это эффектом серебряной поверхности, когда на руке постоянно отпечатывался карандаш.

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Тетради с пружинками и кольцами только ухудшают ситуацию. Ведь они постоянно мешают.

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Пользоваться точилкой практически нереально, ведь она тоже движется не в ту сторону. Просто попробуйте.

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Еще одно настоящее наказание для левши. Чтобы налить соус такой ложкой, придется хорошенько так извернуться.

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Любите играть в карты? Только если вы не левша. Ведь в таком случае вы не сможете держать карты так, чтобы видеть все цифры в верхнем углу.

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